Многодетные семьи Подмосковья посетили благотворительный концерт «Пасхальная радость»

Аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру. Об этом рассказал бизнес-партнер компании edna Александр Дубровин в беседе с РИА Новости.