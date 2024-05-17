Многодетные семьи Подмосковья посетили благотворительный концерт «Пасхальная радость»

Видео: Телеканал 360
В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве 16 мая прошел благотворительный концерт «Пасхальная радость» для детей. Об этом сообщает телеканал 360.
Участие в мероприятии приняли более 200 артистов, которыми стали участники и друзья театра-студии «Непоседы» со всей страны. Также перед гостями выступили артисты из Республики Беларусь. Специальным гостем концерта стала заслуженная артистка Российской Федерации Мария Воронова.
Генеральный партнер концерта, председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина сообщила, что благотворительное мероприятие посетили многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции и дети из детских домов. Она напомнила, что 2024 год был объявлен президентом России Владимиром Путином Годом семьи и отметила, что на концерте царила семейная, уютная и добрая атмосфера.
Сообщается, что на благотворительный концерт пришли более 800 гостей. Средства от продажи билетов будут отправлены на благотворительность.
Читайте также:
В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии
В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»
Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России
Генеральный партнер концерта, председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина сообщила, что благотворительное мероприятие посетили многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции и дети из детских домов. Она напомнила, что 2024 год был объявлен президентом России Владимиром Путином Годом семьи и отметила, что на концерте царила семейная, уютная и добрая атмосфера.
Сообщается, что на благотворительный концерт пришли более 800 гостей. Средства от продажи билетов будут отправлены на благотворительность.
Читайте также:
В Серпухове дали концерт артисты хоровой капеллы Абхазии
В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»
Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России
Анастасия Хохлова