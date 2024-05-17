Московский Губернский театр покажет благотворительный спектакль «Ленинградский щелкунчик»

Фото: пресс-служба МГТ
26 мая в Московском Губернском драматическом театре состоится благотворительный показ детского спектакля «Ленинградский щелкунчик». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Показ организован при содействии ведомства для детей из госучреждений социального обслуживания, семей участников спецоперации и многодетных семей. Проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноимённой блокадной сказке Дениса Нефёдова и посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Он направлен на сохранение семейных и духовных ценностей, исторических знаний о Великой Отечественной войне, подвиге народа», – говорится в сообщении.Как рассказали в ведомстве, в будущем молодой режиссёр Наталья Франкова поставит в театре ещё одну блокадную сказку, предназначенную для показа на школьных сценах. Роли в новой постановке будут исполнять школьники-участники театральных студий.
В пресс-службе уточнили, что в рамках социокультурного и историко-патриотического проекта «Ленинградский щелкунчик» в девяти регионах России проходит целый комплекс мероприятий. Создано восемь интерактивных передвижных выставок, которые показывают в том числе и в Московской области, снят короткометражный художественный фильм, подготовлен тематический квест для детей и многое другое.
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Лора Луганская