Дети из Подмосковья приедут на Международный Кремлёвский кадетский бал

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ребята из 15 городских округов Подмосковья станут участниками IX Международного Кремлёвского благотворительного кадетского бала. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Бал пройдёт в Москве 11 декабря. На него соберутся 2,5 тыс. представителей российской молодёжи из более чем 1 тыс. образовательных учреждений всех регионов страны.
В рамках культурной программы участники 9 декабря посетят Центральный музей Вооруженных сил России, Оружейную палату, Алмазный фонд, побывают на обзорной экскурсии по Москве.
Патриотический «Международный благотворительный кадетский бал» проводят в столице с 2016 года.
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«В мероприятии примут участие дети из 15 городских округов Подмосковья. Участники прошли отбор, где учитывали академические успехи, достижения в военно-патриотических, спортивных и творческих соревнованиях, участие в волонтёрских программах. В рамках проведения бала наградят победителей в номинациях «Принц и Принцесса бала», «Лучшая презентация от образовательного учреждения России» и «Лучшая презентация от ведомственного высшего учебного заведения России», – отметили в министерстве.
В рамках культурной программы участники 9 декабря посетят Центральный музей Вооруженных сил России, Оружейную палату, Алмазный фонд, побывают на обзорной экскурсии по Москве.
Патриотический «Международный благотворительный кадетский бал» проводят в столице с 2016 года.
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Лора Луганская