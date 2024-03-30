У стен «Крокуса» зажгли составленные из свечей фигуры журавлей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
У стен «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске зажгли фигуры журавлёй, составленные из свечей. Об этом пишет 360.
Акция прошла в память о погибших при теракте 22 марта в «Крокусе». Она началась с минуты молчания, затем у здания прошёл концерт.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.
Ежедневно родственники погибших и неравнодушные люди приходят к стихийному мемориалу и возлагают цветы.
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Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 143 человека, количество пострадавших выросло до 382.
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Диана Аванесян