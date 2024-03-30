Дипломаты зарубежных стран почтили память жертв теракта у «Крокуса»

Фото: istockphoto.com/Natalia POGODINA
Представители дипмиссий иностранных государств прибыли к стихийному мемориалу возле «Крокус Сити Холла», чтобы почтить память погибших в результате трагедии. Об этом сообщает телеграм-канал «360tv».
Венки и цветы в память о жертвах теракта возложили послы и сотрудники иностранных дипмиссий. Церемония прошла на девятый день трагедии.
В акции памяти приняли участие представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки.
Прежде на месте теракта архиепископ РПЦ провел панихиду по погибшим.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Ежедневно родственники погибших и неравнодушные люди приходят к стихийному мемориалу и возлагают цветы.
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В акции памяти приняли участие представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки.
Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта. Ежедневно родственники погибших и неравнодушные люди приходят к стихийному мемориалу и возлагают цветы.
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Анастасия Хохлова