Военэксперт Баранец ответил, для чего был устроен теракт в «Крокусе»

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Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начала в упор расстреливать людей.
После этого боевики устроили страшный пожар, который разрушил здание «Крокуса». При этом военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что действия террористов никак не отразятся на проведении специальной военной операции. Об этом он сообщил в беседе с «Радио 1».
Виктор Баранец также заявил, что одна из задач террористов, это разобщить русский народ и вызвать панику в обществе.
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«Террористский акт в «Крокус Сити Холле» никак не отразиться на СВО, операция будет успешно продолжаться», — подчеркнул эксперт.
«Теракт был организован для того, чтобы показать, что враг находится на нашей территории, еще хотят отомстить России за ее успешное проведение спецоперации и состоятельную позицию. Также, террористы пытались показать, что в самом сердце России водится терроризм. Это основные задачи врага », — заключил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
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Дана Игумнова