«Дети не курят»: в Госдуме объяснили, почему запрет направлен на вейпы, а не сигареты

В Госдуме намерены полностью запретить в России продажу вейпов, а не сигарет, так как нынешнее поколение детей практически их не курит. Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, закон будет принят практически со стопроцентной вероятностью и вступит в силу либо с 1 сентября этого года, либо с 1 января следующего.