«Дети не курят»: в Госдуме объяснили, почему запрет направлен на вейпы, а не сигареты

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В Госдуме намерены полностью запретить в России продажу вейпов, а не сигарет, так как нынешнее поколение детей практически их не курит. Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, закон будет принят практически со стопроцентной вероятностью и вступит в силу либо с 1 сентября этого года, либо с 1 января следующего.
«Это эпидемия, которая захватила детей. Наша мера является единственным возможным решением, чтобы оградить детей от этой заразы. Эффекты от курения вейпов в некоторых случаях гораздо хуже, чем от курения сигарет. Сигареты дети не курят, а если курят, то очень редко. <…> Еще неизвестно, как вейпы действуют на репродуктивную систему. Как потом эти девочки, которые курят целыми днями на переменах, будут рожать детей», — посетовал депутат в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь экономист, директор сервиса «КупецCRM» Анна Анисимова считает, что запрет на продажу вейпов касается не только здоровья населения, но и экономических последствий для крупного рыночного сектора. В разговоре с RT эксперт пояснила, что часто подобные радикальные меры не решают проблему, а перемещают ее в теневой сектор, потому целесообразнее было бы ужесточить регулирование: ввести строгую сертификацию продукции, усилить контроль за продажей несовершеннолетним и повысить акцизы.
«Решение о полном запрете требует взвешенного подхода с учетом всех факторов, включая риски увеличения теневого оборота, потери рабочих мест и снижение налоговых поступлений. Важно найти баланс между необходимостью защиты здоровья населения и поддержкой устойчивого развития экономики», — обратила внимание Анисимова.Читайте также:
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