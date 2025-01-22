В Госдуме рассказали о борьбе с серым рынком вейпов при их запрете

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В случае введения полного запрета на продажу вейпов и никотиновые жидкости есть вероятность возникновения серого рынка, однако развиваться ему помешают штрафы и уголовная ответственность. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, вейпы опасны для жизни и здоровья, потому следует быть жесткими в этом вопросе.
«Когда штрафы будут большие и ответственность вплоть до уголовной, люди станут понимать, что незаконной торговлей вейпами и жидкостями для них лучше не заниматься. В конечном счете проблема будет решаться», — поделилась парламентарий в беседе с «Москвой 24».Опасность электронных курительных устройств, как оказалось, заключается не только в пагубном влиянии на внутренние органы, но и в их комплектующих. Как сообщает «Сiбдепо», в Новокузнецке подросток получил серьезные травмы из-за взорвавшегося «айкоса».
«Взорвалось зарядное устройство для айкоса. Как следствие – у ребенка ожоги средней степени тяжести. Напомним, конструкция устройства имеет нагревательные керамические элементы. Во время зарядки устройство нельзя держать во рту», — приводит издание слова мэра города Дениса Ильина.Читайте также:
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