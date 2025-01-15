Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России

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Госдума России может рассмотреть законопроект о запрете розничной и оптовой продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей в марте 2025 года. Документ, внесенный фракцией КПРФ, уже направлен в профильный комитет по охране здоровья. Об этом пишет ТАСС.
Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Авторы инициативы указывают на опасность вейпов для здоровья, включая риск зависимости и развитие серьезных заболеваний. Они также отмечают, что молодежь, использующая вейпы, чаще переходит на традиционное курение.
Предложение о запрете продажи таких устройств и жидкостей связано с необходимостью улучшения общественного здоровья и соответствует практике ряда развитых стран.
Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал электронные сигареты и вейпы «гаджетами» и сказал, что ими россияне пользуются чаще, чем сигаретами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Предложение о запрете продажи таких устройств и жидкостей связано с необходимостью улучшения общественного здоровья и соответствует практике ряда развитых стран.
Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал электронные сигареты и вейпы «гаджетами» и сказал, что ими россияне пользуются чаще, чем сигаретами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова