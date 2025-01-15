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Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России

Фото: iStock/ANGHI

Фото: iStock/ANGHI

Госдума России может рассмотреть законопроект о запрете розничной и оптовой продажи вейпов и никотиносодержащих жидкостей в марте 2025 года. Документ, внесенный фракцией КПРФ, уже направлен в профильный комитет по охране здоровья. Об этом пишет ТАСС.
Законопроект предлагает внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Авторы инициативы указывают на опасность вейпов для здоровья, включая риск зависимости и развитие серьезных заболеваний. Они также отмечают, что молодежь, использующая вейпы, чаще переходит на традиционное курение.

Предложение о запрете продажи таких устройств и жидкостей связано с необходимостью улучшения общественного здоровья и соответствует практике ряда развитых стран.



Врач-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» назвал электронные сигареты и вейпы «гаджетами» и сказал, что ими россияне пользуются чаще, чем сигаретами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вейпы
Диетолог объяснил, почему возникают аллергия на лактозу и проблемы с ЖКТ
Диетолог Пристанский: проблемы с ЖКТ возникают из-за отключения фермента
15 января 2025, 16:38

Фото: iStock/alexialex

Кисломолочная продукция всегда рождала вокруг себя множество споров: кто-то считает, что ее нужно исключить из рациона, а кто-то с удовольствием съедать за вечерним приемом стаканчик йогурта. Кто прав?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что йогурт, как и все кисломолочные продукты, несет пользу, если он настоящий.

«Нужно смотреть, из чего он изготовлен, как долго хранится. Сейчас добавляются консерванты, используются определенного рода механизмы по удалению микробиотической флоры из продукта, тем самым увеличивая срок жизни продукта», — сказал эксперт.

По его словам, высокий процент людей, у которых не усваивается лактоза из-за фермента лактазы, перестающего вырабатываться в определенном возрасте.

«Конкретный фермент не работает, то есть он отключается и создаются проблемы с ЖКТ. Чтобы этих проблем не возникало, как правило, если вы любите молочную продукцию, можно использовать безлактозное молоко. Оно обладает определенным вкусом и набором витаминов, но благоприятно для нашей флоры», — объяснил диетолог.

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#молоко
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#продукты
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#еда
#питание
#аллергия
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В Дубне стартовал капремонт детской школы искусств
15 января 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В здании Дубненской детской школы искусств, построенном около 70 лет назад на улице Флёрова, начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонт — это большое счастье для нас всех. (…) Это историческое здание, и когда оно обретёт новый облик, красивый и замечательный, мы будем счастливы сюда вернуться», — сказала директор Дубненской детской школы искусств Татьяна Дементьева.
В рамках капитального ремонта деревянные перекрытия в здании заменят на железобетонные. Будут обновлены также кровля, инженерные сети, пол и окна, в помещениях проведут отделочные работы. Кроме того, частично будет закуплено новое оборудование.

«В ходе капремонта обязательно сохраним исторический вид здания», — заверил глава Дубны Максим Тихомиров.
Все работы планируется завершить до начала нового учебного года.

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#капитальный ремонт
#капремонт
#школа искусств
#максим тихомиров
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Жюльен с курицей и грибами не в духовке: готовить в сковороде лишь 30 мин
15 января 2025, 16:01

Фото: iStock/Maria_Lapina

Жюльен с курицей и грибами можно приготовить в сковороде за полчаса без кокотниц и духовки. О том, как сделать популярное блюдо и при этом потратить на него минимум сил и времени, читайте в материале «Радио 1».


Ингредиенты

  • 400 г куриного филе;
  • 300 г шампиньонов;
  • 100 г репчатого лука;
  • 200 мл сливок 20-30%;
  • 150 г твёрдого сыра;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • cоль по вкусу;
  • молотый чёрный перец по вкусу;
  • зелень (базилик или салатные листья).

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Инструкция

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Затем обжарьте курицу на растительном масле до полуготовности. Лук мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное филе ещё 3-4 минуты.
  2. Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. После того как испарится влага из грибов, посолите, поперчите и готовьте курицу с луком и грибами ещё 5-7 минут, до золотистого цвета.
  3. Залейте мясо и грибы сливками, чуть прогрейте полученную смесь.
  4. Сыр натрите на крупной тёрке и выложите сверху. Выключите плиту и накройте сковороду крышкой.
  5. Когда сыр расплавится (это займёт 3-5 минут), жюльен с грибами и курицей можно подавать к столу.


С чем употреблять

Жюльен можно дополнить свежими овощами.

Фото: iStock/Lilechka75


Как подавать

Украсьте жюльен зеленью и подавайте к столу прямо в сковороде. Также можно разрезать блюдо на порции. Приятного аппетита!


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#грибы
#сыр
#мясо
#блюда
#рецепты
#кулинария
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С улиц Подмосковья за год увезли более 174 тыс. неправильно припаркованных машин
15 января 2025, 15:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 174 тысяч машин, припаркованных на улицах Московской области с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали в 2024 году, что почти на 14 тысяч больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За первое полугодие в Подмосковье увезли на штрафстоянки более 83 тысяч машин, а за втрое — почти 91 тыс. Больше всего автомобилей за год эвакуировали в округе Красногорск — около 18 тысяч. Второе место годового антирейтинга занял Ленинский округ, откуда увезли свыше 16 тыс. машин. А замыкает тройку антилидеров округ Мытищи, где эвакуировали около 15,5 тыс. машин», — говорится в сообщении.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, с помощью мобильного приложения «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
#эвакуация
#машины
#автомобиль
#московская область
#подмосковье
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Врач-гериатр Новоселов рассказал, как легко продлить молодость
Гериатр Новоселов: человек остается молодым, получая положительные эмоции
15 января 2025, 15:30

Фото: iStock/PIKSEL

По исследовательским данным, продолжительность жизни россиян в 2024 году составила 73 года. Это немало, но врачи уверяют, что жить можно гораздо дольше, сохраняя ясный ум и способность радоваться жизни.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» рассказал, что продлить молодость можно путем расширения границ активного возраста.

«Сегодня так много людей бегает, прыгает, гребет, путешествует, изменяет свое питание — это и есть расширение границ активного возраста. Когда люди ловят от жизни кайф, радуются, что получили возможность перемещаться по планете, пробовать разные питания», — объяснил врач.

Обращаясь к питанию, он привел в пример советскую эпоху, когда люди питались однообразно и выбирались в рестораны один раз в год, а сейчас в одном российском городе можно попробовать и корейскую, и вьетнамскую, и французскую, и индийскую кухни. Это увеличивает шансы человека на продление молодости.

«При долголетии важно именно качество жизни, иначе — дряхлость, болезнь, пролежни и деменция», — заключил эксперт.

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#мгу
#болезнь
#врач
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#человек
#качество жизни
#люди
#смерть
#пожилые люди
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Старший сын Добровольской приехал на похороны матери из Лондона с женой и сыном
15 января 2025, 15:12

Фото: iStock/Imagesines

Старший сын народной артистки РФ Евгении Добровольской прилетел на ее похороны из Лондона вместе с женой и сыном. Об этом пишет StarHit.
По данным издания, Добровольская родила Степана в браке с Вячеславом Барановым. Он уже много лет он проживает в Великобритании, женат на словацкой модели Барборе Бедиове и воспитывает сына.

На похороны матери Степан приехал вместе с женой и сыном.

При этом актера Ярослава Бойко не было на похоронах Добровольской, которая в 2002 году родила от него сына Яна.

В конце 2023 года актрису госпитализировали. В ходе обследования у неё была выявлена агрессивная форма онкологии желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг. Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была обнаружена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась.

В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.

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#болезнь
#врач
#похороны
#скандал
#пост
#диагноз
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Запечённое филе индейки со сметаной и сыром: подойдёт как для праздника, так и для обычного ужина
15 января 2025, 15:10

Фото: iStock/tycoon751

Филе индейки со сметаной и сыром — достойная альтернатива классическому мясу по-французски, к тому же на приготовление индейки уйдёт не так много времени. О том, как сделать такое вкусное блюдо, читайте в материале «Радио 1».


Ингредиенты

  • 400 г филе индейки;
  • 150 г сметаны;
  • 300 г твёрдого сыра;
  • 1 репчатый лук;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1/8 ч. л. молотого чёрного перца;
  • 0,25 ч. л. соли;
  • свежая петрушка или свежий укроп по вкусу.
Фото: iStock/Ika Rahma


Инструкция

  1. Подготавливаем форму для запекания и продукты. Разогреваем духовку до 180 градусов. (Если форма для запекания сделана из стекла, то помещаем её с блюдом в холодную духовку.)
  2. Филе индейки нарезаем тонкими пластинками и отбиваем молоточком через пищевую плёнку. Затем посыпаем отбивные солью и пряностями со всех сторон.
  3. Сыр натираем на крупной тёрке. Лук нарезаем полукольцами или перьями. Чеснок очищаем, после мелко режем или пропускаем через пресс.
  4. Смешиваем сыр и сметану.
  5. В форму помещаем часть нарезанного лука. Поверх него выкладываем часть филе индейки в один слой. Затем распределяем часть измельчённого чеснока. После смазываем всё сметаной с сыром.
  6. Таким же образом выкладываем новые слои, пока не закончатся продукты.
  7. Ставим форму в разогретую духовку на 30 минут. Сливаем лишнюю жидкость из формы и запекаем индейку ещё 10 минут.


С чем употреблять

Отличным дополнением к запечённому мясу станет овощной салат из огурцов и помидоров, заправленный оливковым маслом.

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Как подают

Готовому блюду дайте немного остыть. Разрежьте мясо и разложите по тарелкам. Каждую порцию можно украсить зеленью.


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#продукты
#мясо
#блюда
#рецепты
#кулинария
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Подмосковье вошло в число лидеров по помощи многодетным в погашении ипотеки
15 января 2025, 14:57

Фото: istockphoto.com/Valeriia Kuznetsova

Московская области заняла второе место в России по помощи многодетным семьям в погашении ипотечного кредита, за год на эти цели было потрачено около 4,2 млрд рублей. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«В прошлом году в Московской области было одобрено свыше 9,2 тыс. заявок на участие в программе помощи многодетным семьям в погашении ипотеки на общую сумму порядка 4,2 млрд рублей. (…) Это действительно востребованная мера, которой активно пользуются наши подмосковные семьи», — сказал Олег Гаджиев.
Он добавил, что эту программу поддержки многодетных семей по поручению президента РФ продлили до 2030 года.

По условиям программы, многодетная семья может получить до 450 тысяч рублей, чтобы закрыть или уменьшить ипотечный кредит.

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#мособлдума
#многодетная семья
#ипотека
#московская область
#подмосковье
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«Забыли о Боге»: Игумен Кирилл поделился версией о причинах пожаров в Калифорнии
В РПЦ предположили причину пожаров в Калифорнии
15 января 2025, 14:35

Фото: istockphoto/ankarb

Страшные пожары в Лос-Анджелесе и во всей Калифорнии начались потому, что голливудские кинозвёзды забыли о Боге и не благодарили Создателя за помощь. Такой версией о причинах пожаров в США поделился пермский игумен отец Кирилл.
По его словам, на последней церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус», которая проходила 5 января, ведущие сказали, что «обошлись без Бога на этот раз». Уже через два дня Лос-Анджелес был охвачен пожарами.

«Когда сам говоришь, что Бог тебе не нужен... Больше всего ведь пострадали элитные районы, а многие звезды Голливуда лишились своих домов. Элитный район Лос-Анджелеса Пасифик Палисейдс, где живут голливудские звезды, превратился в руины», — пишет священник.

Свой пост он сопроводил кадрами с церемонии, где ведущая кинопремии комедийная актриса комик Никки Глейзер, шутит, что за весь вечер ни один из актеров не вспомнил о Боге. Потом она говорит, что это и неудивительно «в этом безбожном городе».

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#пост
#звёзды
#актриса
#пожары
#сша
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