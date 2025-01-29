В Госдуме высказались о запрете продажи вейпов в России

Фото: iStock/Igor Ilkov
Законопроект о запрете продажи вейпов в России пока не внесен в Госдуму, а находится в процессе разработки. Об этом заявил зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, до этого соблюдению законодательных ограничений в данной сфере мешал мораторий на проверки.
«Как отметил парламентарий, запрет оборота, производства, ввоза является единственной мерой, которая должна сочетаться с соответствующей работой в правоохранительных органах», — передает RT мнение депутата.Тем временем глава того же комитета Сергей Леонов считает, что взрослые люди, которых также коснется запрет на продажу вейпов, смогут, в отличие от подростков, закупаться электронными сигаретами за границей. В беседе с «Газетой.Ru» депутат подчеркнул, что задача разрабатываемого закона — оградить от вейпов не только детей, но и взрослых, чтобы сделать общество более здоровым.
«И тем меньше средств государства мы будем тратить на лечение пациентов, в том числе от рака. И тем больше у нас будет трудоспособного населения, которое будет поднимать нашу экономику и вести страну вперед», — поделился Леонов.Читайте также:
В Госдуме рассказали о борьбе с серым рынком вейпов при их запрете
Госдума может в марте рассмотреть проект о запрете продажи вейпов в России
Володин направил в комитет ГД проект о полном запрете вейпов и жидкостей для них
Данил Пономарев