Более 550 тысяч подмосковных школьников примут участие в «Уроке цифры»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Дети узнают об основных видах тестирования, инструментах и особенностях этой области, смогут развить цифровую грамотность. Видеолекция и интерактивный тренажёр научат школьников работать с цифровыми инструментам», – уточнили в ведомстве.
Подробную информацию о проекте можно найти на сайте.
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