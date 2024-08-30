В основание строящейся школы на 1100 мест в Химках заложили капсулу времени

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В химкинском микрорайоне Подрезково дали страт строительству школы, рассчитанной на 1100 учеников, в фундамент будущего учебного заведения заложили капсулу времени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В церемонии приняли участие глава округа Химки Дмитрий Волошин, председатель окружного Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков, а также жители микрорайона Подрезково.
Он добавил, что строительство объектов социальной инфраструктуры ведётся на всей территории округа Химки и отметил, что поддержку в этом оказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Новая школа будет построена на территории ЖК «1-й Шереметьевский», сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут её открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть в полной мере обеспечены комфортными условиями жизни», — сказал Дмитрий Волошин.
Он добавил, что строительство объектов социальной инфраструктуры ведётся на всей территории округа Химки и отметил, что поддержку в этом оказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Новая школа будет построена на территории ЖК «1-й Шереметьевский», сдать объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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Лев Каштанов