БК «Химки» начал подготовку к старту нового сезона

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Баскетбольный клуб из Химок готовится к старту нового сезона Суперлиги. Команда приняла в состав 10 новых игроков, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Химкинский клуб заметно обновил состав перед стартом Кубка России. Он подписал большую группу новичков: Виктора Заряжко, Влада Шарапова, Романа Баландина, Кирилла Коновалова, Азата Тукмакова, Сергея Михалёва, Кирилла Попова и Глеба Суворова», – отметили в пресс-службе.В планах команды – как минимум выиграть регулярный турнир Суперлиги и дойти до финала с преимуществом своей площадки. Первые игры сезона 2024-2025 стартуют 8 октября. Стартовый матч пройдёт на домашней арене. Соперником химчан станет БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. Помимо этого, команда примет участие в розыгрыше Кубка России.
«Мы хотим в этом году забраться повыше в Кубке России, дойти до «Финала четырёх». До четвертьфинала нам будут попадаться команды из нашей лиги, так что это нам по плечу. Мы уже недавно играли в «Финале четырёх», – рассказал главный тренер клуба Андрей Мальцев.В прошлом сезоне «Химки» стали победителями регулярного сезона и серебряным призёром чемпионата Суперлиги.
БК «Химки» существует с 1997 года. Это одна из сильнейших команд не только в России, но и за рубежом. Баскетбольный клуб становился двукратным победителем Кубка Европы, чемпионом Единой Лиги ВТБ, победителем Кубка России, 11-кратным серебряным призёром чемпионата России.
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Лора Луганская