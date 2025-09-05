«Дети страдают, рушатся судьбы»: в России предложили наказывать женатых сотрудников за флирт на работе
Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнений для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению Иванова, подобное поведение подрывает устои общества и ведёт к разрушению института семьи.
«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда служебные романы между женатыми коллегами становятся причиной распада семей. Дети страдают, остаются без отцов и матерей, рушатся судьбы», — отметил депутат.Он подчеркнул, что работодатели несут не только экономическую, но и социальную ответственность за моральный климат в коллективе. В случае выявления флирта или отношений между сотрудниками, состоящими в браке с другими людьми, необходимо применять дисциплинарные меры – штрафы, выговоры или увольнения за аморальное поведение, которое порочит репутацию компании.
Иванов также призвал HR-специалистов внимательно следить за поведением сотрудников и создавать условия для укрепления семейных ценностей и здоровой атмосферы в рабочих коллективах.
Парламентарий в заключение подчеркнул, что бизнес должен быть не только прибыльным, но и нравственным. Это является вопросом национальной безопасности и демографического будущего страны.
«Помешать развалу семьи – долг каждого ответственного работодателя», – резюмировал Иванов.