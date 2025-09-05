«Дети страдают, рушатся судьбы»: в России предложили наказывать женатых сотрудников за флирт на работе

05 сентября 2025, 10:37

Депутат Иванов предложил наказывать женатых сотрудников за флирт на работе

Фото: iStock/Nimito

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой ввести меры ответственности вплоть до штрафов и увольнений для женатых сотрудников, допускающих флирт на рабочем месте. Об этом сообщает NEWS.ru.





По мнению Иванова, подобное поведение подрывает устои общества и ведёт к разрушению института семьи.





«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда служебные романы между женатыми коллегами становятся причиной распада семей. Дети страдают, остаются без отцов и матерей, рушатся судьбы», — отметил депутат.

«Помешать развалу семьи – долг каждого ответственного работодателя», – резюмировал Иванов.