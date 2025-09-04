Дмитрий Дибров высказался об изменах и сравнил себя с Пушкиным

04 сентября 2025, 18:51

Дибров признал себя «предводителем Ордена рогоносцев» после разрыва с женой

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Дмитрий Дибров, переживающий расставание с молодой супругой Полиной, с иронией отнёсся к происходящему в личной жизни. В новом выпуске своей программы он заявил, что теперь у него есть нечто общее с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным — оба, по его словам, «предводители Ордена рогоносцев».





Телеведущий отметил, что не унывает и продолжает активно работать. Он возвращается на Первый канал с обновлённой версией передачи «Антропология», в которой ему будет помогать цифровой двойник, созданный с помощью технологии deepfake.



Искусственного ассистента он назвал Голубчиком — в честь лексики из книги Татьяны Толстой «Кысь», юбилей которой станет темой одного из первых выпусков. По словам Диброва, нейросеть быстро сориентировалась и отреагировала с юмором на обращение: «Да, голубчик, представляю...»



Первый выпуск будет посвящён теме «Измены в русской литературе». В беседе ведущий вспомнил историю о том, как Пушкин получил пасквиль с намёком на измену своей жены, что привело к конфликту с Жоржем Дантесом. Дибров признался, что чувствует сходство с поэтом в этом вопросе.





«Меня наконец породнило с Александром Сергеевичем: мы оба предводители Ордена рогоносцев», — заявил он с иронией.