Дети судьи Верховного суда Татарстана являются гражданами США

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Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Об этом сообщили в Mash.
«Дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых родились в американском роддоме. Все документы были оформлены в американском консульстве. Однако семья скрывала этот факт и заявляла, что сын и дочь родились во время домашних родов в Казани», — поделились в издании.
Старшая дочь судьи Наиля живёт в Нидерландах. В отношении Эльвиры Юсуповой и её 19-летнего сына Гаяза из Татарстана уже возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта иностранного государства. Ризвана Юсупова могут лишить должности.
Ранее стало известно, что сын экс-мэра Орска Василия Козупицы проживает в Дубае. После скандала глава российского города ушёл в отставку и описал условия жизни своего сына так: «Там, кстати, тоже не мёд: очень жарко и сложный климат».
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