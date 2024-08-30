Утверждён сентябрьский график приёма граждан в Мособлдуме

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График приёма жителей депутатами Московской областной Думы на сентябрь текущего года подписал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В сентябре запланировано восемь приёмов граждан. Депутаты будут принимать жителей области каждую неделю по вторникам и средам. Личный приём проводят председатели парламентских комитетов», — говорится в сообщении.Для того, чтобы прийти на приём, нужно будет предварительно записаться, это можно сделать по телефону +7-495-988-66-01 ежедневно с десяти утра до часа дня. Кроме того, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приёмные в их избирательных округах.
Приёмная Мособлдумы находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, здание КПП. График приёмов размещён на сайте парламента Подмосковья.
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