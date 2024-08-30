Украинский БПЛА «Бобер» нашли в Моче

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В Новой Москве были обнаружены обломки крупного украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) модели «Бобёр». Эту информацию опубликовал Telegram-канал Shot.
«Фрагменты дрона были найдены в реке Моча и на её берегу в СНТ «Роднево». Длина найденных частей составила полтора метра. При первичном осмотре взрывчатых веществ на обломках не обнаружили», — сообщили в издании.
Неизвестно, был ли дрон сбит средствами ПВО или упал по какой-то другой причине. Также пока нет информации о точном времени его падения. Сейчас обломки исследуют специалисты, проводится проверка.
В ночь на 21 августа над Подмосковьем были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это одна из самых масштабных попыток атаки за всё время. Обломков дронов не было, никто не пострадал, разрушений на земле не было.
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