В РФ могут провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде

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В РФ могут провести эксперимент, предполагающий сдачу биометрии иностранными гражданами при въезде, передает Минцифры. Уточняется, что уже опубликован проект правительственного постановления. Эксперимент предполагает два этапа.
Сначала в нескольких пропускных пунктах иностранцы сдадут отпечатки пальцев, а также изображение лица, а затем для безвизового въезда они смогут сдать биометрию при помощи специального приложения. Чтобы посетить РФ в визовом режиме, нужно будет подавать документы, порядок прежний.
Нововведения не затронут граждан РБ, детей младше шести лет и дипломатов. При успехе эксперимента правила введут на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что банковские карточки могут блокировать по ошибке в связи с новым законом по борьбе с мошенничеством.
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Нововведения не затронут граждан РБ, детей младше шести лет и дипломатов. При успехе эксперимента правила введут на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что банковские карточки могут блокировать по ошибке в связи с новым законом по борьбе с мошенничеством.
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Никита Кротов