Дети в Кузбассе рождаются под хиты 90-х

14 августа 2026, 12:11

Фото: iStock/gorodenkoff

В роддоме № 2 Новокузнецка роженицам начали включать музыку по их желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.





По данным «Сiбдепо», специальный плейлист для будущих мам составил врач-анестезиолог Михаил Трашахов, который работает в больнице имени Курбатова уже 40 лет.





«Безусловно, используют все современные методы обезболивания, музыка — лишь дополнение», — уточнили в ведомстве.