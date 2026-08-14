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Дети в Кузбассе рождаются под хиты 90-х

Фото: iStock/gorodenkoff

В роддоме № 2 Новокузнецка роженицам начали включать музыку по их желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.



По данным «Сiбдепо», специальный плейлист для будущих мам составил врач-анестезиолог Михаил Трашахов, который работает в больнице имени Курбатова уже 40 лет.

«Безусловно, используют все современные методы обезболивания, музыка — лишь дополнение», — уточнили в ведомстве.

Врачи считают, что музыкальное сопровождение позволяет снизить уровень тревожности и расслабиться во время процесса деторождения. Женщины могут самостоятельно выбрать музыку. Кто-то предпочитает классику, а некоторые просят включить хиты девяностых. При этом основное стандартное обезболивание не исключается.
Элина Позднякова

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