Дети в Кузбассе рождаются под хиты 90-х
В роддоме № 2 Новокузнецка роженицам начали включать музыку по их желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Кемеровской области.
По данным «Сiбдепо», специальный плейлист для будущих мам составил врач-анестезиолог Михаил Трашахов, который работает в больнице имени Курбатова уже 40 лет.
«Безусловно, используют все современные методы обезболивания, музыка — лишь дополнение», — уточнили в ведомстве.
Врачи считают, что музыкальное сопровождение позволяет снизить уровень тревожности и расслабиться во время процесса деторождения. Женщины могут самостоятельно выбрать музыку. Кто-то предпочитает классику, а некоторые просят включить хиты девяностых. При этом основное стандартное обезболивание не исключается.