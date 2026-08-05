Роддом Подольска получил оборудование для выхаживания новорождённых

05 августа 2026, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Аппарат искусственной вентиляции легких LEONI plus, предназначенный для младенцев, и пять мониторов «Тритон» для новорождённых и их мам поступили в Подольский родильный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мониторы в режиме реального времени отслеживают все жизненно важные показатели: сердечный ритм, уровень сатурации и температуру тела. А LEONI plus поддерживает дыхание малыша. Ранее роддом получил пять таких аппаратов.





«Теперь спецаппаратами ИВЛ оборудованы все шесть коек отделения реанимации и интенсивной терапии роддома. А мониторы будут использовать не только для наблюдения за сложными пациентами, но и для кардиоскрининга, который проводят всем новорождённым», — отмечается в сообщении.