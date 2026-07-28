В роддоме Подольска заработали два новых аппарата УЗИ
Два современных аппарата ультразвуковой диагностики — мобильный РуСкан 70П и стационарный V7 RUS поступили в Подольский роддом. Новую технику уже ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Оба аппарата экспертного класса. С их помощью проводят плановые скрининги беременным.
«Сканер V7‑RUS производства компании Samsung отличается высокой производительностью, а российский РуСкан 70П можно легко перемещать между отделениями, благодаря чему с ним удобно работать в разных зонах медучреждения», — говорится в сообщении.Обследования пациенток проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ «Дубна» за полгода выпустил 29 500 упаковок лекарств для онкобольных.