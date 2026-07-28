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В роддоме Подольска заработали два новых аппарата УЗИ

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Два современных аппарата ультразвуковой диагностики — мобильный РуСкан 70П и стационарный V7 RUS поступили в Подольский роддом. Новую технику уже ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Оба аппарата экспертного класса. С их помощью проводят плановые скрининги беременным.

«Сканер V7‑RUS производства компании Samsung отличается высокой производительностью, а российский РуСкан 70П можно легко перемещать между отделениями, благодаря чему с ним удобно работать в разных зонах медучреждения», — говорится в сообщении.
Обследования пациенток проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что резидент ОЭЗ «Дубна» за полгода выпустил 29 500 упаковок лекарств для онкобольных.
Лев Каштанов

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