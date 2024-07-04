Детсад-долгострой в Лобне сдадут в эксплуатацию до конца года

Детский сад, который инвестор начал строить на улице Борисова в Лобне около десяти лет назад, достраивают на бюджетные средства, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании обустраивают вентилируемый фасад, устанавливают вентиляцию и сантехнику. Ведётся также укладка плитки на полы и стены, прилегающую территории благоустраивают», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что начатое около десятилетия назад строительство детсада остановилось в 2017 году, возобновить возведение объекта удалось только в конце февраля 2024 года, после того как этот детский сад включили в госпрограмму. За время простоя многие элементы постройки пришли в негодность, поэтому строителям пришлось снести всё, кроме железобетонного каркаса.
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