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Власти Подмосковья ищут подрядчика на достройку детсада в посёлке Поварово

03 июля 2024, 18:04
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Строительство детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников, было начато в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск, в настоящее время на электронные торги выставлен подряд на завершение работ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по завершению строительства, а также поставке всего оборудования, необходимого для функционирования детского сада, размещено в Единой информационной системе в сфере закупок», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 523 миллиона 473 тысячи 690 рублей. Заявки принимаются до 19 июля.



Строительство планируется завершить в 2026 году. Проект финансируется из бюджета Московской области.

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#солнечногорск
#комитет по конкуретной политике мо
Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев
«Выберу.ру»: Россияне тратят в среднем 5-8 тыс рублей на питомцев
03 июля 2024, 19:02

Фото: iStock/FamVeld

Исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.
При этом собаки обходятся в содержании дороже, чем коты, а регулярными издержками владельцев животных являются питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью.

«Содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажёр по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.

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Высокоскоростной интернет внедрили в Одинцовском и Раменском округах
03 июля 2024, 18:41

Фото: iStock / kynny

Качество связи улучшили для более чем 800 тыс. жителей Подмосковья. Масштабная модернизация затронула как города, так и небольшие поселения Одинцовского и Раменского округов, куда летом съезжаются дачники, в том числе из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
Много приезжих собирается летом в садовых товариществах, сёлах и деревнях Одинцовского и Раменского городских округов. Иследование, показало, что за год объем мобильного трафика в каждом из этих растущих по числу жителей округов увеличился на 37%.
«Для разгрузки телеком-оборудования и увеличения ёмкости сети построили дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих. Для телеком-оборудования, расположенного вдоль трасс, связисты использовали специальные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологию многопотоковой передачи данных MIMO для увеличения пропускной способности каналов», – говорится в сообщении.
Как указали в министерстве, станции работают в том числе в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что эффективно для малоэтажной сельской местности. В жилых комплексах в городах увеличить ёмкость и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

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#мингосуправления мо
#московская область
#раменский район
#одинцовский городской округ
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В Подмосковье с апреля по июнь разложили более 195 тыс. доз вакцины от бешенства
03 июля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

На территории Подмосковья с апреля по июнь, когда устанавливаются провоцирующие бешенство высокие температуры, было разложено 195,6 тыс. доз оральной вакцины для предотвращения опасного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Также в регионе усилен надзор за своевременным выявлением случаев африканской чумы свиней и птичьего гриппа.
«Работающие в усиленном режиме инспекторы госохотнадзора, а также охотпользователи контролируют ситуацию с распространением АЧС и птичьего гриппа. За последние три месяца падежа кабанов не отмечено. 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты. У каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Помимо этого, сотрудники Минэкологии и охотпользователи осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов, чтобы установить случаи падежа птицы. За три месяца найдены павшими только две особи сойки. Вируса птичьего гриппа у них не выявили.

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#животные
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#минэкологии мо
#подмосковье
#московская область
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Бизнесмена Шефлера признали экстремистом и изъяли водочные заводы
ГП РФ требует признать водочного магната экстремистом и изъять его активы
03 июля 2024, 18:01

Фото: iStock/Igor Dudchak

Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Юрию Шефлеру о признании его деятельности экстремистской. Об этом говорится в судебном иске, передает «Интерфакс».
Шефлер являлся владельцем водочных брендов «Московская» и «Столичная», также ему принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Согласно информации Генпрокуратуры, Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинских боевиков и ведет информационную поддержку Украины.

По этим причинам его деятельность была признана экстремистской. Уточняется, что часть активов бизнесмена находится на территории РФ. Генпрокуратура также попросила суд наложить арест на денежные средства Шефлера.

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#суд
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#водка
#завод
#генпрокуратура
#рф
#бизнесмен
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В России выросло число страховок для сдающегося жилья
03 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.
«Количество обращений по страхованию недвижимости, которая сдаётся в краткосрочную аренду, растёт, потому что всё большее количество людей понимает ценность этого продукта. Перечень рисков разнообразен, а владелец жилья может рассчитывать на возмещение убытков вследствие действий постояльцев», — объяснила в беседе с «Известиями» CEO бизнес-юнита Digital Insurance группы компаний Анна Антизерская.

До этого опрос показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга сортирует мусор. Таких граждан, согласно данным, 38%. Отмечается, что 32% горожан этого не делают, а 30% планируют приступить к сортировке. Как передаёт «Петербургский дневник», исследование было проведено самим изданием совместно с «Единой картой петербуржца».

Ранее опрос SuperJob показал, что наиболее перспективными сферами для карьеры россияне считают IT (38%), а также строительную и нефтегазовую отрасли (по 12%).

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#жильё
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Россиянам раскрыли, как выбрать лучшие места в самолёте
Специалисты рекомендовали выбирать места дальше от кухонь и туалетов
03 июля 2024, 17:42

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Специалисты сервиса для покупки авиа- и ж/д-билетов «Купибилет» ответили, какие места в самолёте лучше бронировать.
Так, для предпочитающих тишину, лучше выбирать места дальше от кухонь и туалетов.

«Места у аварийных выходов предлагают больше пространства для ног, но могут иметь ограничения. Места в первых рядах часто имеют дополнительное пространство для ног и первыми обслуживаются при раздаче еды и напитков, позволяют быстрее покинуть самолёт после посадки. Но некоторые из них могут находиться рядом с туалетами или кухней, что может создать дополнительный шум», — добавили в беседе с «Известиями» в сервисе.

Эксперты подчеркнули, что выбор места зависит от индивидуальных предпочтений пассажира.

До этого бывший бортпроводник Виталий Костицкий прокомментировал сообщения о массовых задержках и отмене рейсов «Аэрофлота» из-за нехватки персонала.

«Летний сезон отличается от других. Если зимой рейсов практически не бывает, то летом мы порой летали ежедневно. Иногда был настолько плотно забитый график, что был переналёт, но и зарабатывали больше. В некоторых компаниях правда не хватает бортпроводников, из-за чего открывается набор в летние месяцы, но есть у этого и обратная сторона», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Костицкий.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович объясняла, что среди главных факторов увеличения цен на авиабилеты – сокращение авиапарка и рост инфляции.

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#авиация
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«Сексуальная машина»: психолог назвала отличия между содержанкой и женой-соратницей
Психоаналитик Смолярчук: женщины ошибочно думают, что мужчина должен их содержать
03 июля 2024, 17:34

Фото: iStock/Prostock-Studio

Взаимоотношения мужчин и женщин всегда непросты. Один из самых острых вопросов в современном социальном пространстве — общий бюджет. Каким он должен быть у партнеров? Кто должен взять в свои руки обязанность за удовлетворение потребностей в паре? Многие люди выступают за равноправие, а другая часть требует, чтобы полностью за финансы отвечали мужчины.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» сообщила, что сегодня у современного поколения очень «разрушительное понимание» семейного бюджета.

«От женщин-иждивенок, девочек-потребителей я часто слышу: «Моя зарплата мне на шпильки, булавки и каблучки, а его зарплата на содержание семьи». В этом месте женщина выступает потребительницей чужого благополучия и выставляет себя абсолютно несамостоятельной иждивенкой», — сказала эксперт.

По словам специалиста, 99% процентов мужчин живут на фиксированную заработную плату, поэтому им тяжело набирать нужную для некоторых женщин высоту в финансах.

«Если мужчина зарабатывает очень много, тогда он с этим будет справляться — это 1% от нашего российского общества, а другие 99% живут на зарплату. Это не те, которые пилят чьи-то бюджеты или собирают деньги на играх или сомнительной деятельности, связанной с уголовном преследованием. Современные российские мужчины деньги не получают, не отшибают, не пилят, а зарабатывают. И жена, подруга по жизни, соратница тоже должна уважительно относиться к его доходам. Если женщина дудит в одну дудку и не хочет экономить, то это может побудить мужчину к каким-то неправомерным действиям или подвергнуть его эго большому унижению. Мужчина перестает ценить такую партнершу»,— отметила психоаналитик.

Она добавила, что о своих ценностях и желаниях женщина должна говорить партнеру до того, как они начинают строить серьезные отношения с распределением общего бюджета.

«Стоит заранее говорить про бюджет. Например: «Я хочу думать о красе ногтей, я хочу быть для тебя выспавшейся, красавицей, хочу для тебя сохранить молодость. Я буду тратить все наши деньги на косметологов, новые луки, для этого я буду вдохновлять тебя, чтобы ты больше зарабатывал, чтобы у тебя было настроение возвращаться домой, чтобы у тебя был вкусный ужин с бокалом вина. Я не хочу быть замотана бытом, кухнями, стиральными машинами, детьми. Тогда мужчина соглашается иметь в жизни такую музу», — поделилась Ирина Смолярчук.

Но для серьезной жизни, по словам эксперта, мужчина выберет ту женщину, которая не будет «транжирить» его заработки, а будет к ним относиться добропорядочно и уважительно.

«Мужчина будет ценить свою жену как настоящего соратника, а не как расточителя его заработка. Этот женский потребительский подход: «Я тебе не прачка, не сексуальная машина, не повариха, не матка на ножках». Очень пропагандируется среди псевдопсихологов тема, что женщина — это непререкаемая, недосягаемая высота, которую мужчина должен взять на полное содержание, но тогда это не про семью», — сказала собеседница.

Если же в паре возникли сложности с семейным бюджетом, значит, партнеры не проговорили свои ценности.

«Управление семейным бюджетом — это большая история про финансовую грамотность партнеров. Если есть финансовый кризис, то каждый должен завязать поясок и работать совместно на этот проект, как это делает любое предприятие. Если же нет, значит, кто-то из партнеров заходил в семью не для того, чтобы создать эту семью и преумножить, а для того, чтобы за счёт бюджета и заработков другого человека удовлетворить свои личные потребности. Типо: «Как хорошо: я выйду за мужа, он будет меня содержать, я не буду работать, у меня появится больше платьев», — объяснила Ирина Смолярчук.

В завершении беседы она обратила внимание на то, что потребительские истории всегда заканчиваются расставанием.

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#семья
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На центральной площади Химок начали высаживать цветы
03 июля 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках началось озеленение центральной площади. Там высадят тысячи бегоний, петуний, пеларгоний и цинерарий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Специалисты удалили старые растения, после чего начнут подготовку грунта. На площади ежедневно трудятся десятки сотрудников «Объединённого городского хозяйства».
«Мы разработали новый дизайн клумбы, привезли новый грунт, поменяли бортовые камни. Сегодня приступили к высадке многолетних растений», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью МБУ «ОГХ» Мария Кулешова.
Город украсят более 70 тыс. цветов. Цветение одних растений будет сменяться цветением других. Помимо цветов, в Химках высадят более 3 тыс. деревьев и 11,5 тыс. кустарников. А к осени в городском округе появятся ещё 82 тыс. тюльпанов.

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#химки
#растения
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#подмосковье
#московская область
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В парках Подмосковья супругам подарят ромашки ко Дню семьи, любви и верности
03 июля 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В 23 парках Московской области в полдень 7 июля начнут праздновать День семьи, любви и верности. Семейным парам будут дарить ромашки, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В парках Подмосковья поздравления будут принимать семейные пары, а в музее-усадьбе Архангельское пройдёт областное мероприятие. Там мы отметим медалями и наградами семью блокадников, династию медиков, а также юбиляров совместной жизни и супругов, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как сообщили в Минсоцразвития региона, мероприятие в заповеднике Архангельское состоится 7 июня в 12:00. В этот день там пройдёт фестиваль роз, где будет представлено более 30 различных сортов этих цветов.

Гостей фестиваля ждут концерт, экскурсии, мастер-классы и фотосессия. Можно будет также погрузиться в мир запахов, музыки и атмосферы XIX века, как это было во времена расцвета рода Юсуповых и Голицыных.

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В Подмосковье многодетные семьи могут без ограничений посещать музеи и выставки
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#день семьи
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#супруги
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#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
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