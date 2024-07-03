Власти Подмосковья ищут подрядчика на достройку детсада в посёлке Поварово

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Строительство детского сада, рассчитанного на 250 воспитанников, было начато в посёлке Поварово городского округа Солнечногорск, в настоящее время на электронные торги выставлен подряд на завершение работ, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по завершению строительства, а также поставке всего оборудования, необходимого для функционирования детского сада, размещено в Единой информационной системе в сфере закупок», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 523 миллиона 473 тысячи 690 рублей. Заявки принимаются до 19 июля.
Строительство планируется завершить в 2026 году. Проект финансируется из бюджета Московской области.
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