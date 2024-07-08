Детсад на 107 мест в королёвском ЖК «Театральный парк» построят до конца года

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство детского сада, рассчитанного на 107 воспитанников, ведётся на территории жилого комплекса «Театральный парк» в городском округе Королёв, сдать новый детсад в эксплуатацию планируется в конце текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершили устройство кровли, ведётся фасад инженерных систем и лифта, а также фасадные работы», — отмечается в сообщении.Общая площадь здания детского сада составляет свыше 1,9 тыс. квадратных метров. Проектом предусмотрены помещения для групп, кружковые, физкультурные и музыкальные залы, столовая с кухней, медицинский пункт и методологические кабинеты.
Детский сад возводится за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории.
Читайте также:
В Сергиевом Посаде построят котельную для дома переселенцев из аварийного жилья
Детсад-долгострой в Лобне сдадут в эксплуатацию до конца года
Власти Подмосковья ищут подрядчика на достройку детсада в посёлке Поварово
Лев Каштанов