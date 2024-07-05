В Сергиевом Посаде построят котельную для дома переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минимущества МО
«Участок под строительство котельной находится на улице 2-й Кирпичный завод. Котельную возведут для дома, который сейчас строят», — отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.Она добавила, что в новом доме получат квартиры около 430 переселенцев из аварийного жилья.
Ранее сообщалось, что в городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, она обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, а также детский сад, школу и детскую поликлинику. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
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