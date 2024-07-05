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В Сергиевом Посаде построят котельную для дома переселенцев из аварийного жилья

05 июля 2024, 17:20
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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«Участок под строительство котельной находится на улице 2-й Кирпичный завод. Котельную возведут для дома, который сейчас строят», — отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.
Она добавила, что в новом доме получат квартиры около 430 переселенцев из аварийного жилья.



Ранее сообщалось, что в городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, она обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, а также детский сад, школу и детскую поликлинику. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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Путин: Орбан призывает остановить огонь для начала переговоров по Украине
05 июля 2024, 17:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. До этого венгерский лидер выступал в Киеве с подобной инициативой, однако Зеленский отказался от прекращения огня.
Владимир Путин считает, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.

Ранее российский лидер заявил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта с Украиной.

Самолет премьер-министра Венгрии приземлился во Внуково сегодня, 5 июля. Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы лично провести переговоры с президентом России.

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Путин заявил, что обсуждал с Орбаном пути мирного урегулирования на Украине
05 июля 2024, 17:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал во время совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном, что обсуждал с главой венгерского правительства многие вопросы международной повестки. В том числе, поиску путей мирного урегулирования на Украине.
Российский лидер отметил, что Орбан рассказал ему о своём визите в Киев и о встречах с украинским руководством, во время которых он обращался к представителям киевских властей с призывом прекратить огонь, для того, чтобы создать условия для начала мирных переговоров.

По мнению российского президента, представители руководства Киева просто не способны услышать подобные призывы, так как для них прекращение огня означало бы отмену военного положения, которое только и позволяет им оставаться у власти. Выборы были отменены именно под предлогом действия военного положения, а киевские власти осознают, что полностью утратили легитимность и доверие народа, что делает их шансы на победу в случае проведения выборов минимальными, подчеркнул Путин, избегая упоминать фамилию Зеленского.

Президент России также отметил, что Москва не говорит о каком-то временном прекращении огня или частичной заморозке конфликта. Это только позволит Киеву перевооружиться, перегруппировать силы, получить передышку лишь для того, чтобы продолжить затем бессмысленное кровопролитие. Речь должна идти только об окончательном мирном урегулировании, главным условием для заключения которого является полный вывод войск ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, подчеркнул Владимир Путин.

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Путин: РФ и Венгрия продолжают сотрудничество на принципах здорового прагматизма
05 июля 2024, 17:11

Фото: Сайт Кремля

На принципах здорового прагматизма и взаимной выгоды продолжают сотрудничество по ряду направлений Венгрия и Россия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего в энергетической сфере. И ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода», — сказал Путин.

Орбан прилетел в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Позже политик опубликовал фотографию с Путиным, где они пожимают друг другу руки и написал, что ради мира «надо действовать».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает быть противоречивым в своей политике.

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Столтенберг: НАТО обсудит на саммите в Вашингтоне переговоры Путина и Орбана
05 июля 2024, 17:08

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО на саммите в Вашингтоне обсудят переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом представитель альянса сообщил в ходе пресс-конференции. Столтенберг добавил, что венгерский лидер проинформировал их о своем визите в Москву.
«Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне будет возможность обсудить это и затронуть дискуссии в Москве. [Такие обсуждения] регулярно проходят между союзниками», – пояснил генсек НАТО.
Столтенберг также добавил, что Орбан приехал в Россию как представитель только своей страны, а не всего НАТО. Генсек рассчитывает, что Венгрия не станет блокировать решения, связанные с Украиной, на саммите в Вашингтоне, как и итоговую декларацию, в которой будет указано осуждение военной операции РФ.

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Дотком: Слова Путина о Байдена после проигранных дебатов приобрели новый смысл
05 июля 2024, 16:51

Фото: сайт Кремля

Слова российского президента Владимира Путина о своём американском коллеге приобрели новый смысл после сокрушительного фиаско главы Белого дома во время теледебатов с Трампом. Предсказуемость Байдена, о которой говорил российский лидер, означает его неминуемый крах.
Такое мнение высказал известный бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. В своей социальной сети X (бывший Twitter) он разместил пост с фотографией вдребезги разбитого автомобиля после краш-теста.

«Вот о какой предсказуемости говорил российский лидер», — такой надписью снабдил Дотком фотографию.

По мнению предпринимателя, нынешнему президенту США грозит неминуемый крах на выборах после «провала» на его недавних теледебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Многие американские аналитики также сходятся во мнении, что Байден крайне неудачно выступил во время дебатов с кандидатом от республиканцев, которые прошли в Атланте 27 июля.

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Нас не спросили: Киев возмутился поездкой Орбана в Москву
МИД Украины выразил недовольство визитом Орбана в Москву
05 июля 2024, 16:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласовал свою поездку в Москву с Кивеом, соответствующее сообщение опубликовал украинский МИД.
«МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договорённостей об Украине без Украины» остаётся незыблемым, и призываем все государства неукоснительно его соблюдать», — отметили в иностранном министерстве Украины.

Напомним, днём 5 июля стало известно, что борт венгерского премьера приземлился в столичном аэропорту Внуково. Позже пресс-служба Кремля опубликовала фото и видеоролики со встречи российского лидера Владимира Путина и Виктора Орбана. Как сообщили обе стороны - главной темой встречи было мирное урегулирование на Украине.

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#украина
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Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер: что известно о политике, позиция по России
Новый премьер Британии Стармер выступает за помощь Киеву и санкции против РФ
05 июля 2024, 16:08

Фото: istockphoto/nevenmn

На парламентских выборах в Великобритании победила Лейбористская партия, забрав больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его новым премьер-министром. Чем известен политик, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям расскажет редакция «Радио 1».

Биография

Фото: istockphoto/HerbySussex
Сэр Кир Родни Стармер — британский политик и лидер Лейбористской партии. Родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. Детство провел в небольшом городке Окстед в графстве Суррей.

Отец Стармера работал слесарем на заводе, мать — медсестрой. Оба выступали за Лейбористскую партию, как и их сын, который еще будучи подростком вступил в ее молодежную организацию.

Кир Стармер получил высшее образование в 1985 году, окончив бакалавриат Университета Лидса по правовому направлению, а в 1986 году — аспирантуру в Сент-Эдмунд-Холле Оксфордского университета. Таким образом, Стармер стал первым в семье, кто получил высшее образование.

Во время учебы Стармер был участником издательского коллектива в журнале «Социалистические альтернативы», который писал про экологию, права женщин и равноправие сексуальных меньшинств.

Незадолго до распада СССР Кир Стармер приезжал вместе с другими студентами в Москву и Санкт-Петербург, где они встречались с председателем Верховного суда РСФСР и будущим председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.

Карьера адвоката и громкие дела

Фото: istockphoto/AmnajKhetsamtip
После учебы молодого специалиста приняли в коллегию адвокатов, где все последующие годы он занимался преимущественно уголовными делами, занимал должность советника по правам человека в полицейском совете Северной Ирландии. Именно это, по его словам, сподвигло его в будущем пойти в политику.

Кир Стармер вел многие резонансные дела, в том числе, боролся с правительством консерваторов в тяжбах о закрытии угольных шахт, защищал противников сети быстрого питания McDonald’s, а также помогал британскому солдату Саймону Маккею, которому вменяли громкое убийство на КПП в Северной Ирландии. Кроме того, он защищал британцев, которые примкнули к ваххабитам для борьбы с силами коалиции в Ираке.

В 2002 году Стармера назначили королевским адвокатом, а спустя шесть лет — главой Королевской прокурорской службы. За заслуги в области правосудия получил в награду рыцарский орден, став кавалером Ордена Бани, а также титул «сэр».

Британский парламент

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Кир Стармер пришел в политику в 2015 году в возрасте 52 лет, когда его избрали от округа Холборн и Сент-Панкрас с севера Лондона. Спустя некоторое время вошел в теневой кабинет лидера лейбористов Джереми Корбина в качестве министра по миграции. В следующем году Стармер покинул этот пост, выступив против курса Корбина, а в 2016 снова вернулся, но уже как министр по делам Brexit. Все это время Стармер последовательно требовал провести новый референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза.

В апреле 2020 года политик возглавил Лейбористскую партию после Джереми Корбина. Стармеру удалось найти компромисс для разных точек зрения в партии, сдвинув левый радикализм в сторону политического центра.

Выборы 2024 и позиция по России

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
На парламентских выборах 2024 года лейбористы обещали в случае победы обеспечить стабильную экономику, улучшить здравоохранение, помочь учителям и разобраться с вопросами общественной безопасности. При этом Стармер отмечал, что первые результаты их работы начнут ощущаться только лишь через 10 лет.

Избирательная программа лейбористов также включала перезагрузку взаимодействия с ЕС. Партия обещала заключить новый пакт о безопасности Великобритании и Евроюсоза, а также восстановить отношения с ведущими державами Европы, в том числе с Германией и Францией.

Лейбористкая партия также заявляла, что НАТО — главный гарант глобальной безопасности, а США — незаменимый союзник в области экономики, разведки и обороны. Лейбористы заверяли, что сохранят поддержку Киева во всех сферах и помогут Украине на пути в Североатлантический альянс.

Позиция по Ближнему Востоку у лейбористов включает в себя немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников и следование международному праву. Во время предвыборной гонки Стармер обещал, что после победы признает независимое государство Палестина.

Что касается России, то новый премьер Стармер требовал ужесточить санкции, конфисковать российские замороженные активы в пользу Украины и усилить работу по привлечению РФ к ответственности за специальную военную операцию.

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#рф
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«Надо действовать»: Орбан поделился фото из Кремля и послал миру четкий сигнал
Орбан выложил фото c Путиным и послал миру четкий сигнал
05 июля 2024, 15:29

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото из Кремля выложил венгерский премьер Виктор Орбан с подписью о том, что ради достижения мира «надо действовать». На снимке Орбан и президент России Владимир Путин пожимают руки и улыбаются.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии прилетел в столицу для обсуждения ситуации по Украине. Перед этим политик беседовал с главой киевского режима Владимиром Зеленским, предлагая ему подумать о прекращении огня, однако предложение Киев отверг.
Вместе с тем Орбан говорил, что его страна не будет посредником в российско-украинских переговорах от имени Евросоюза.

Также, по словам Орбана, он не поддерживает ни Украину, ни Россию, а хочет лишь достичь мира.

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Политолог Светов назвал Риши Сунака странным
05 июля 2024, 15:26

Фото: iStock/STILLFX

Политолог Юрий Светов прокомментировал уход премьер-министра Великобритании и лидера партии консерваторов Риши Сунака, подчеркнув его странное поведение.
«То, что консерваторы проиграют, знали все. Риши Сунак давно заявлял, что уезжает и будет заниматься стартапами. А вообще, странный премьер-министр, проходной. Единственное, что привлекало внимание, — первый выходец из колонии и занимает такой высокий пост. Прославиться ничем не прославился», — заявил в беседе с RT Светов.

До этого сообщалось, что следующим премьер-министром Великобритании стал глава Лейбористской партии Кир Стармер. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, король Карл III уже поручил ему сформировать правительство, сообщил телеканал Sky News.

Ранее британский премьер Риши Сунак признал, что Консервативная партия может проиграть на выборах в законодательный орган, но все же выразил надежду, что у нее есть шансы на победу.

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