Детсад на 150 мест в домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» готов на 44%

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, строительная готовность объекта в настоящее время составляет 44%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж оконных блоков и витражей, обустройство инженерных систем. Строительство идёт в соответствии с принятым графиков», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, в трёхэтажном детском саду общей площадью около двух с половиной тысяч квадратных метров можно будет разместить шесть групп, для каждой из которых предусмотрены свои спальни, буфетные, санузлы и раздевалки. Кроме того, в здании будут физкультурный и музыкальный залы, кружковая, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и медпункт.
На прилегающей территории обустроят шесть игровых площадок с теневыми навесами.
В министерстве напомнили, что строящийся детский сад — уже второй в ЖК «Прибрежный Парк». Первый — на 300 мест — построен и введён в эксплуатацию.
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