Детсады в России хотят обязать работать до 20:00

19 января 2026, 15:28

В ОП предложили продлить работу детсадов в России до 20:00

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Детские сады должны работать минимум до 20:00, чтобы их график соответствовал реальному режиму жизни работающих родителей. Об этом заявила заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты России Наталья Москвитина.





По ее словам, которые приводит РИА Новости, рабочий день многих родителей заканчивается около 19:00, и с учетом дороги они физически не успевают забрать ребенка вовремя. Помощь со стороны бабушек и дедушек также становится менее возможной.



В Общественной палате отметили, что речь идет не обязательно о работе воспитателей, а о присутствии младшего персонала для обеспечения безопасности детей.

«Сад должен работать до восьми часов», — сказала Москвитина.