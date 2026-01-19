Детсады в России хотят обязать работать до 20:00
Детские сады должны работать минимум до 20:00, чтобы их график соответствовал реальному режиму жизни работающих родителей. Об этом заявила заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты России Наталья Москвитина.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, рабочий день многих родителей заканчивается около 19:00, и с учетом дороги они физически не успевают забрать ребенка вовремя. Помощь со стороны бабушек и дедушек также становится менее возможной.
В Общественной палате отметили, что речь идет не обязательно о работе воспитателей, а о присутствии младшего персонала для обеспечения безопасности детей.
«Сад должен работать до восьми часов», — сказала Москвитина.По ее мнению, несоответствие графиков сказывается на демографической ситуации. Родители с одним ребенком вынуждены отдавать время работе и быту, из-за чего переносят планы на второго малыша. Член ОП подчеркнула, что этот «временной разрыв» требует системного решения на законодательном уровне.