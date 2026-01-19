Достижения.рф

Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение Господне

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин встретил Крещение Господне, приняв участие в традиционном обряде купания в проруби. Об этом пишет РИА Новости.



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что лидер ежегодно окунается в холодные воды.

Крещение Господне, также известное как Богоявление, отмечают 19 января. В Русской православной церкви богослужения начинаются накануне, поэтому верующие приступают к празднованию вечером в Крещенский сочельник. В храмах 18 и 19 января проводят Великое водоосвящение. Верующие набирают святую воду, которая считается особенно целебной. С ней обращаются как со святыней: пьют натощак и с молитвой.

Дарья Осипова

