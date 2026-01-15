Всероссийская акция, приуроченная к празднованию Дня артиста, пройдет в январе
С 15 по 17 января 2026 года в России пройдет масштабная акция, посвященная Дню артиста. Этот праздник объединяет актеров, музыкантов, художников и всех, кто создает искусство.
В рамках мероприятия амбассадоры сообщества «АртМастерс» поздравят артистов, с которыми работали в течение года. Студенты вузов креативных индустрий встретятся с деятелями культуры и искусства. В формате живого диалога они обсудят роль артистов в современном обществе и развитии страны. Эти встречи помогут участникам лучше понять свою профессию и ее значение для общества.
Волонтеры создадут комфортную и красивую городскую среду рядом с памятниками выдающимся деятелям культуры. Акция охватит все регионы России. Для ветеранов культуры организуют специальные концертные программы. Зрителей пригласят в театры, чтобы они увидели рабочий процесс постановки. В День артиста театры порадуют гостей памятными подарками.
Федеральное агентство по делам молодежи совместно с некоммерческими и партнерскими организациями реализует эту инициативу. К акции присоединятся федеральные органы власти, местные администрации и граждане России, а также соотечественники за границей.
Читайте также: