Особняк миллиардера Чигиринского в Барвихе признали самовольной постройкой

19 января 2026, 14:50

Фото: iStock/kostya6969

Особняк миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе признали самовольной постройкой. Администрация Одинцовского округа заявила, что не выдавала разрешений на жилое строительство и не была уведомлена о застройке. Теперь элитное поместье теоретически может пойти под снос.