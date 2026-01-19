Особняк миллиардера Чигиринского в Барвихе признали самовольной постройкой
Особняк миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе признали самовольной постройкой. Администрация Одинцовского округа заявила, что не выдавала разрешений на жилое строительство и не была уведомлена о застройке. Теперь элитное поместье теоретически может пойти под снос.
Как сообщает Telegram-канал Mash, речь идёт об участке площадью 3,3 гектара с дворцом стоимостью более миллиарда рублей. По информации властей, застройка велась в первом поясе санитарной охраны, где строительство жилых объектов запрещено. Кроме того, был изменён рельеф местности и занят берег Москвы-реки и реки Саминки. Жалобу в природоохранную прокуратуру подал бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов.
Местные власти пришли к выводу, что размещение жилых объектов на этом участке не было согласовано. Прокуратура ожидает объяснений от администрации и готовит проверку. В перспективе это может привести к сносу построек и снятию участка с кадастрового учёта.
При этом подмосковное Минэкологии ранее выдавало структуре Чигиринского — ООО «Рассветы» — разрешение на пользование рекой Саминкой. Формально документ касался гидротехнических сооружений и дноуглубительных работ. Однако ни самих работ, ни заявленных сооружений на месте так и не появилось.
Глеб Рыськов намерен добиваться восстановления русла реки Саминки на территории, где сейчас расположен особняк. Он считает, что природному объекту нанесён серьёзный ущерб.
