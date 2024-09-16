Детсадовцев из Электрогорска приняли в отряд Юных инспекторов движения

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Для воспитанников дошкольного отделения «Светлячок» при электрогорской школе №14 провели посвящение в отряд Юных инспекторов движения (ЮИД), сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В ходе посвящения сотрудники ГАИ напомнили ребятам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, а также какие есть виды пешеходных переходов.
Перед посвящение в Юные инспекторы движения дошколят проверили на знание правил дорожного движения. Все ребята справились с заданиями и произнесли клятву ЮИД.
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«Хочется пожелать ЮИДовцам не только знать правила дорожного движения, но и быть примером для всех учащихся в нашем городе! Уверены, что ребята не забудут нашу встречу и все наставления, которые им дали сегодня», — отметили сотрудники Госавтоинспекции округа.
Перед посвящение в Юные инспекторы движения дошколят проверили на знание правил дорожного движения. Все ребята справились с заданиями и произнесли клятву ЮИД.
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Лев Каштанов