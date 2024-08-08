В Серебряных Прудах капитально отремонтируют котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт котельной №7 планируют провести в посёлке Успенский городского округа Серебряные Пруды, в настоящее время подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, выполнение работ по капитальному ремонту котельной и поставка на объект всего необходимого оборудования. Капремонт должен быть завершён в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 105 миллионов 114 тысяч рублей, заявки принимаются до 21 августа.
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