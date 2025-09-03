Детская смертность в РФ упала в два раза и достигла исторического минимума

03 сентября 2025, 12:10

Фото: iStock/oatawa

В России за 10 лет показатель младенческой смертности снизился в два раза и достиг исторического минимума. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.





По итогам первого полугодия показатель составил 3,6 промилле. Этот результат является наименьшим в истории наблюдений. За 10 лет детская смертность снизилась более чем в два раза.





«Комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка позволил обновить исторический минимум показателя младенческой смертности, составившего по итогам 2024 года 4,0 промилле, а за 6 месяцев 2025 года — 3,6 промилле! Детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза», — цитирует Мурашко ТАСС, выступившего перед участниками VI съезда детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».