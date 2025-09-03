«Вши после каникул»: инфекционисты предупредили о неприятной болезни в начале учебного года
Врач Мухина: В начале учебного года может вырасти заболеваемость педикулёзом
В начале учебного года важно обращать повышенное внимание к профилактике детских паразитарных и контактно-бытовых болезней, поскольку высока вероятность роста заболеваемости лишаём и педикулёзом. Об этом предупредила врач Марият Мухина.
По словам специалиста, в начале учебного года многие инфекционисты беспокоятся о возможном повышении заболеваемости лишаём и вшами среди детей.
«Многие вернулись из путешествий в страны Азии, где довольно низкий уровень гигиены, как и, соответственно, обработка белья в гостиницах. Возможно заражение микозами и педикулёзами через полотенца в местах общего пользования, при посещении массажей и других контактных процедур», — пояснила Мухина в разговоре с Life.ru.Она призвала родителей регулярно проверять детей на предмет зуда кожи и покраснений. Кроме того, важно, чтобы ребёнок знал основы личной гигиены: мыл руки, не обменивался с другими расчёсками и резинками для волос. Ногти должны быть чистыми и подстриженными.
Мухина отметила, что педикулёз на ранней стадии проявляется зудом задней части шеи и наличием насекомых в волосах. Врач предупредила, что данная болезнь очень заразна.