В школах Подмосковья вместо звонков вновь зазвучали мелодии песен
Музыкальные произведения вновь зазвучали в школах Московской области в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», ранее запущенного Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Мелодии будут меняться каждый месяц. Их тематически подберут к различным праздникам и событиям.
«Ребята смогут расширить свои знания о культуре, истории и традициях России через образцы современного музыкального искусства. Проект также способствует музыкальному воспитанию и эстетическому развитию школьников», — говорится в сообщении.В сентябре вместо звонков школах будут включать песни «Первоклашки», «Азбука», «Шаг вперед», «Моя столица» и «Солнечный свет».
Мелодии для звонков предоставляют тематические партнёры проекта, в числе которых известные деятели российской эстрады, победители конкурса-фестиваля «Современная музыкальная карта России», проект «Главные детские песни» и др.