В школах Подмосковья вместо звонков вновь зазвучали мелодии песен

03 сентября 2025, 10:44

оригинал Фото: istockphoto.com/Smederevac

Музыкальные произведения вновь зазвучали в школах Московской области в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», ранее запущенного Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.





Мелодии будут меняться каждый месяц. Их тематически подберут к различным праздникам и событиям.





«Ребята смогут расширить свои знания о культуре, истории и традициях России через образцы современного музыкального искусства. Проект также способствует музыкальному воспитанию и эстетическому развитию школьников», — говорится в сообщении.