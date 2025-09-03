Отель в Анапе, где дети отравились хлором в бассейне, начал выплачивать компенсации туристам

03 сентября 2025, 11:59

Отель в Анапе, где дети отравились хлором, выплачивает компенсации туристам

Фото: iStock/NicoElNino

Отель в Анапе, где дети отравились хлором в бассейне и попали в реанимацию, начал выплачивать компенсации туристам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.