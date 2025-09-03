Отель в Анапе, где дети отравились хлором в бассейне, начал выплачивать компенсации туристам
Отель в Анапе, где дети отравились хлором в бассейне и попали в реанимацию, начал выплачивать компенсации туристам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Представители отеля Morea Family Resort & Spa лично встречаются с туристами и обсуждают вопросы компенсаций. Гости из Краснодара получили возврат в размере 52 тысяч рублей за проживание, и в настоящее время ведутся переговоры ещё с четырьмя семьями.
Детей, пострадавших от отравления, выписали из больницы на амбулаторное лечение. Однако, по словам родителей, их состояние остается тяжелым. У двухлетней девочки из Славянска-на-Кубани, которая находилась в реанимации, сохраняются сильный кашель и насморк, а также боли в глазах после химического ожога. Аналогичные симптомы наблюдаются и у других пострадавших.
Напомним, ранее туристы сообщили о сильном запахе аммиака в бассейне. В результате инцидента семь детей были госпитализированы. Причиной ЧП назвали неисправность оборудования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
