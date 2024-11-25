Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для девочек

Фото: iStock/diignat
Наступила последняя неделя ноября, а это значит, что детские новогодние утренники и всевозможные праздники все ближе и ближе. Чтобы без суматохи все успеть, стоит начать готовиться уже сейчас.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» при выборе наряда для ребенка порекомендовала обратить внимание на тренды и тенденции, пришедшие с зеленой деревянной змеей — символом 2025 года.
Анна Скороходова рассказала о трендовых образах для девочек в новогоднюю ночь.
Платье из бархата или с бархатными вставками: смотрится очень эстетично и вполне самостоятельно. Дополнением может быть пышная юбка с фатином. Если хочется что-то посмелее, то образ можно дополнить грубыми ботинками и косухой.
Платье с перьями или материалом, имитирующим перья: романтично и аккуратно. Можно выбрать платье с отрезной талией, где юбка украшена перышками. Таким образом композиция будет смотреться очень лаконично.
Платье с рюшами или всевозможными оборками: такой наряд смотрится празднично, при этом его можно интегрировать и в повседневный гардероб ребенка. Добавить торжественности можно с помощью аксессуаров: цветные колготки, яркие туфли, заколки, сумочки и украшения.
Стильная блюза с принтом или свитшот с новогодними надписями в сочетании с брюками клеш: альтернатива для девочек, которые не любят платья и юбки. Такой образ можно дополнить цепочками, ремнем, брошью.
Фото: iStock/Liudmila Kudritskaya
Также стилист отметила, что к любому образу для праздничного настроения можно добавить пайетки, блестки и кристаллы, и не стоит забывать про смелые прически.
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«Конечно же, это зеленый цвет. Девочкам с медными или каштановыми волосами крайне повезло: они могут смело примерить пышные платья с юбкой из фатина красивого насыщенного изумрудного оттенка. Если зеленый цвет не понравится или не подойдет, то всегда можно выбрать какие-то аксессуары в этом оттенке: балетки, сумочка, ободок — любое дополнение, которое дополнит праздничный образ», — поделилась эксперт.
Анна Скороходова рассказала о трендовых образах для девочек в новогоднюю ночь.
Платье из бархата или с бархатными вставками: смотрится очень эстетично и вполне самостоятельно. Дополнением может быть пышная юбка с фатином. Если хочется что-то посмелее, то образ можно дополнить грубыми ботинками и косухой.
Платье с перьями или материалом, имитирующим перья: романтично и аккуратно. Можно выбрать платье с отрезной талией, где юбка украшена перышками. Таким образом композиция будет смотреться очень лаконично.
Платье с рюшами или всевозможными оборками: такой наряд смотрится празднично, при этом его можно интегрировать и в повседневный гардероб ребенка. Добавить торжественности можно с помощью аксессуаров: цветные колготки, яркие туфли, заколки, сумочки и украшения.
Стильная блюза с принтом или свитшот с новогодними надписями в сочетании с брюками клеш: альтернатива для девочек, которые не любят платья и юбки. Такой образ можно дополнить цепочками, ремнем, брошью.
Фото: iStock/Liudmila Kudritskaya
Также стилист отметила, что к любому образу для праздничного настроения можно добавить пайетки, блестки и кристаллы, и не стоит забывать про смелые прически.
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Анастасия Бондарева