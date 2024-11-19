Стилист назвала модные образы на Новый год 2025 для мужчин

Фото: iStock/vadimguzhva
Зима стремительно наступает, а это значит, что подготовка к новогодним праздникам все ближе и ближе.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про мужские тренды 2025 года и посоветовала образы на новогодний корпоратив или вечеринку.
Она добавила, что особое внимание стоит обратить материалу — например, твид или бархат добавят не только торжественности, но и статусности наряду.
Также собеседница рассказала о разных образах на все случаи жизни.
для привлечения внимания: самые смелые мужчины могут попробовать примерить экстравагантные образы. Например, надеть пиджак из твида либо бархата вместе с брюками чинос или джинсами со вставками с пайетками.
для комфорта и удобства: например, выбрать яркого цвета кардиган или рубашку и сочетать их с брюками или джинсами в классических оттенках. Такой образ всегда можно дополнить акцентным аксессуаром: галстуком, запонками, подтяжками.
для быстрой смены локации: самые занятые мужчины, которые буквально после празднования Нового года уже прыгнут в поезд или в самолет и улетят дальше по делам, могут присмотреться к стилю «смарт-кэжуал»: например, клубный пиджак надеть вместе с джинсами и удобными мокасинами. В таком случае стоит отдавать предпочтение строгим, четким цветам чистого тона: черный, серый, коричневый, изумрудный, сапфировый.
Анна Скороходова напомнила, что аксессуары в мужском образе тоже важны.
Читайте также:
Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку
Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году
Россиянам назвали самые модные оттенки осени-зимы 2024/2025
«При выборе мужского образа для встречи нового года я рекомендую отойти от напускной строгости в сторону особой торжественности, то есть заменить привычные цветовые сочетания (белые и черный, синий и белый) на бордовое, вишневое, шоколадное, стальное, серое или изумрудное», — поделилась эксперт.
Она добавила, что особое внимание стоит обратить материалу — например, твид или бархат добавят не только торжественности, но и статусности наряду.
Также собеседница рассказала о разных образах на все случаи жизни.
для привлечения внимания: самые смелые мужчины могут попробовать примерить экстравагантные образы. Например, надеть пиджак из твида либо бархата вместе с брюками чинос или джинсами со вставками с пайетками.
для комфорта и удобства: например, выбрать яркого цвета кардиган или рубашку и сочетать их с брюками или джинсами в классических оттенках. Такой образ всегда можно дополнить акцентным аксессуаром: галстуком, запонками, подтяжками.
для быстрой смены локации: самые занятые мужчины, которые буквально после празднования Нового года уже прыгнут в поезд или в самолет и улетят дальше по делам, могут присмотреться к стилю «смарт-кэжуал»: например, клубный пиджак надеть вместе с джинсами и удобными мокасинами. В таком случае стоит отдавать предпочтение строгим, четким цветам чистого тона: черный, серый, коричневый, изумрудный, сапфировый.
Анна Скороходова напомнила, что аксессуары в мужском образе тоже важны.
«Например, не стоит забывать про бабочку или галстук. Кстати, галстук можно не завязывать классическим узлом, а просто перекинуть и завязать на обычные узлы, таким образом добавив небрежности и расслабленности», — поделилась стилист.
Читайте также:
Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку
Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году
Россиянам назвали самые модные оттенки осени-зимы 2024/2025
Анастасия Бондарева