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Стилист назвала модные образы на Новый год 2025 для мужчин

Стилист Скороходова перечислила мужские трендовые образы на новогодние праздники
Фото: iStock/vadimguzhva

Фото: iStock/vadimguzhva

Зима стремительно наступает, а это значит, что подготовка к новогодним праздникам все ближе и ближе.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про мужские тренды 2025 года и посоветовала образы на новогодний корпоратив или вечеринку.

«При выборе мужского образа для встречи нового года я рекомендую отойти от напускной строгости в сторону особой торжественности, то есть заменить привычные цветовые сочетания (белые и черный, синий и белый) на бордовое, вишневое, шоколадное, стальное, серое или изумрудное», — поделилась эксперт.



Она добавила, что особое внимание стоит обратить материалу — например, твид или бархат добавят не только торжественности, но и статусности наряду.
Также собеседница рассказала о разных образах на все случаи жизни.

для привлечения внимания: самые смелые мужчины могут попробовать примерить экстравагантные образы. Например, надеть пиджак из твида либо бархата вместе с брюками чинос или джинсами со вставками с пайетками.

для комфорта и удобства: например, выбрать яркого цвета кардиган или рубашку и сочетать их с брюками или джинсами в классических оттенках. Такой образ всегда можно дополнить акцентным аксессуаром: галстуком, запонками, подтяжками.

для быстрой смены локации: самые занятые мужчины, которые буквально после празднования Нового года уже прыгнут в поезд или в самолет и улетят дальше по делам, могут присмотреться к стилю «смарт-кэжуал»: например, клубный пиджак надеть вместе с джинсами и удобными мокасинами. В таком случае стоит отдавать предпочтение строгим, четким цветам чистого тона: черный, серый, коричневый, изумрудный, сапфировый.

Анна Скороходова напомнила, что аксессуары в мужском образе тоже важны.

«Например, не стоит забывать про бабочку или галстук. Кстати, галстук можно не завязывать классическим узлом, а просто перекинуть и завязать на обычные узлы, таким образом добавив небрежности и расслабленности», — поделилась стилист.

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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,4 тыс. ям
19 ноября 2024, 13:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 2,4 тыс. дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах было заделано более тысячи ям. Самый большой объём ремонтных работ провели в девяти городских округах: Щёлкове, Дмитровском, Долгопрудном, Талдомском, Лобне, Дубне, Пушкинском, Мытищах и Королёве», — говорится в сообщении.
На муниципальных дорогах за указанный период устранили свыше 1.3 тыс. ям. Больше всего — в городских округах Талдомский, Домодедово, Химки и Подольск.

В министерстве отметили, что ямочный ремонт на подмосковных дорогах проводится ежедневно круглый год, все данные об этом вносятся в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#московская область
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У деревни Мансурово открыли движение по временному мосту через Молодильню
19 ноября 2024, 13:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение транспорта открыли на временному мосту через реку Молодильню у деревни Мансурово в городском округе Истра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Временный мост возведён на время капитального ремонта основного моста, который планируется завершить в четвёртом квартале 2025 года», — сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Временный мост позволит жителям близлежащих деревень быстрее и комфортнее доезжать до Новорижского шоссе.

Основной двухполосный мост был построен 1970 году. В ходе работ его полностью демонтируют и возведут новые опоры, пролётное строение, устроят новое мостовое полотно, полностью заменят системы водоотведения и дренажа, а также насыпи и укрепления.

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В Подмосковье переименовали восемь ж/д станций
19 ноября 2024, 12:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Восемь расположенных в Подмосковье станций на Казанском. Рижском, Ярославском и Белорусском направлениях Московской железной дороги получили новые названия, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«На Казанском направлении платформу 32 км переименовали в Беззубово, остановочный пункт 95 км — в Беливо, а остановочный пункт 73 км теперь Смолево. На Ярославском направлении остановочный пункт 64 км стал станцией Лесная. А на Рижском направлении остановку 49 км переименовали в Подмосковные дачи, а остановочный пункт 141 км теперь Москвич», — говорится в сообщении.
Кроме того, были переименованы два остановочных пункта на Белорусском направлении: 109 км теперь станция Платовская, а 144 км — Корытово.

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#подмосковье
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Более 200 учеников из Московской области присоединились к движению «Орлята России»
19 ноября 2024, 12:39

Фото: Министерство образования Московской области

Во Дворце культуры городского округа Власиха состоялось торжественное посвящение 214 учеников школы имени А. С. Попова в ряды движения «Орлята России»,сообщает Министерство образования Московской области.
«Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в мир дружбы и возможностей, в котором их ждёт много нового, познавательного, интересного и полезного», — сказал Региональный координатор проектов «Навигаторы детства» и «Орлята России» Святослав Громов.
Проект «Орлята России» был основан в 2021 году по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. За три года в нём поучаствовали уже более трёх миллионов школьников и их родителей.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

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#подмосковье
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Представители Подмосковья победили на всероссийском конкурсе наставников
19 ноября 2024, 12:31

Фото: пресс-служба конкурса «Наставничество»

Итоги конкурса «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели его организаторы, победителями названы 50 человек, двое из которых представляли Московскую область, кроме того, выбраны 50 лучших практик наставничества, том числе две подмосковные, сообщает пресс-служба конкурса.
«В направлении «Наставник года» победили два представителя Подмосковья — главный инженер в моторвагонном депо Домодедово филиала РЖД Евгений Шлыков в номинации «Наставник на производстве» и подсобный рабочий в Добром доме «Одинцовский» Александр Клюйков в номинация «Наставник в социальной сфере и общественной деятельности», — говорится в сообщении.
А в направлении «Лучшие практики наставничества» от Московской области в число победителей вошли две практики в сфере образования: «Опыт наставничества на базе современной мастерской в Красногорском колледже» и «Реализация вариативной модели наставничества в средней общеобразовательной школе № 11 с углубленным изучением отдельных предметов».

Победители конкурса представят свои регионы на Фестивале наставников, который состоится в декабре.

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Студентка Раменского колледжа завоевала приз конкурса антикоррупционных проектов
19 ноября 2024, 12:10

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Екатерина Клочкова, обучающаяся третьем курсе Раменского колледжа по специальности «Право и организация социального обеспечения», заняла призовое место на Международном конкурсе творческих студенческих проектов антикоррупционной направленности, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Конкурс проводился для привлечения внимания общества к проблеме коррупции, а также в целях поддержки креативных инициатив молодёжи в разработке социальных антикоррупционных проектов в учреждениях среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.
Екатерина Клочкова представила на конкурс работу по теме «Антикоррупционная образовательная деятельность в молодёжной среде». Члены жюри отметили глубину проведённого анализа и убедительность приведённых аргументов.

Фото: пресс-служба Раменского г.о.

Конкурс проводился с августа по конец октября на базе Института развития профессионального образования.

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В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом «На-На» Левкиным
В Москве началось прощание с бывшим солистом «На-На» Владимиром Левкиным
19 ноября 2024, 12:05

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Москве началась церемония прощания с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Об этом сообщает ТАСС.
Проститься с артистом в большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли его родные, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Уточняется, что церемония продлится до 13:00 мск.

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» стало онкологическое заболевание. У Левкина был рак лимфатической системы.

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Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
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#рак
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Слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе завершены
19 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Одинцовском суде Подмосковья заслушали позиции сторон в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии земель в Барвихе. Речь идет о землях на территории поселка «Сады Майендорф», пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.
«В понедельник, 18 ноября, завершились прения сторон, на 25 ноября назначены реплики, после чего суд уйдет на решение по иску», — прокомментировали журналистам.
В иске Генпрокуратуры указано, что ответчики должны были реконструировать памятник, расположенный на территории санатория Барвиха, однако работы выполнены неполностью, считает истец. Также говорится, что ответчики вступили в сговор, чтобы изъять рекреационные земли.

К иску привлекли администрацию Одинцовского района, а также Минфин, Росимущество и других третьих лиц.

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Глава Раменского городского округа навестил пациентку, пострадавшую от атаки БПЛА
19 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского района Эдуард Малышев посетил пациентку, пострадавшую в результате атаки БПЛА. В настоящее время женщина проходит лечение в Раменской больнице, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
«Рад сообщить, что она сейчас находится в офтальмологическом отделении и идет на поправку», — сказал Малышев.
Во время своего визита глава округа встретился с медицинскими работниками и ознакомился с состоянием здоровья пациентки. Врачи предпринимают все необходимые меры для её скорейшего выздоровления.

Кроме того, Эдуард Владимирович посетил супруга пострадавшей, которому 18 ноября исполнилось 61 год. В настоящее время он проживает вместе со своей дочерью на территории базы футбольного клуба «Сатурн» в посёлке Кратово.

Администрация Раменского района прилагает все усилия, чтобы процесс возвращения пострадавшей к нормальной жизни прошёл как можно более гладко и безболезненно.

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