Россиянам назвали самые модные оттенки осени-зимы 2024/2025

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Персональный стилист Алина Ряузова заявила, что в осенне-зимнем сезоне 2024/2025 особой популярностью будут обладать оттенки зимней вишни и бургунди.
По её словам, в тренде будут и землянистые тона, типа хаки.
Что касается обуви, то здесь, по мнению специалиста, будут в моде свиферы. В беседе с Pravda.Ru стилист добавила, что актуальны станут и сумки больших размеров, меховые сумки и обвесы для них.
До этого россиянам сообщали, в чем стоит встречать Новый год, который пройдёт под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Так, лучше всего выбирать оттенки зелёного, серебристого, а также глубокий бордовый. Как пишет Общественная Служба Новостей, ткань наряда для новогодних празднеств выбирать легкую и струящуюся.
Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.
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Что касается обуви, то здесь, по мнению специалиста, будут в моде свиферы. В беседе с Pravda.Ru стилист добавила, что актуальны станут и сумки больших размеров, меховые сумки и обвесы для них.
До этого россиянам сообщали, в чем стоит встречать Новый год, который пройдёт под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Так, лучше всего выбирать оттенки зелёного, серебристого, а также глубокий бордовый. Как пишет Общественная Служба Новостей, ткань наряда для новогодних празднеств выбирать легкую и струящуюся.
Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.
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Мелисса Тимофеева