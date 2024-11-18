Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку

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Вторая половина ноября заставляет задуматься о предстоящей зиме, которая несомненно ассоциируется с длинными выходными и праздниками. А это значит, что пора готовиться к новогодним корпоративам и вечеринкам.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.
Фото: iStock/LeMusique
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- Металлик в золотом оттенке: этой зимой именно холодный золотой цвет будет на пике популярности.
«Особенно красиво золотой металлик будет смотреться с черным цветом. Например, это может быть пышная юбка в золотом оттенке из парчи, либо из какого-то другого тяжелого материала, и, например, черный long-sleeve с вырезом на спине. Такое сочетание будет смотреться весьма торжественно и подойдет как для вечеринки, так и для какого-то корпоратива в ресторане», — отметила эксперт.
- Разрезы: стоит присмотреться к платьям в пол с глубокими разрезами выше колена для придания особой торжественности.
«Такой образ нежелательно перегружать какими-то дополнительными декоративными элементами, достаточно будет тонких ювелирных украшений, аккуратных туфель и высокой укладки», — уточнила стилист.
- Пайетки: наиболее простой и приятный способ поднять себе настроение и создать новогоднюю атмосферу, однако важно не переборщить.
«Для этого необходимо миксовать изделия с пайетками с более простыми и спокойными предметами гардероба. Например, юбку или брюки с пайетками лучше сочетать с уютным пушистым свитером, который будет добавлять баланса в образ и не позволит скатиться в некую вульгарность», — сказала специалист.
Фото: iStock/LeMusique
- Полупрозрачные ткани: использовать его стоит на контрасте, например, сочетать массивный бархатный жакет глубокого винного или шоколадного оттенка с полупрозрачной юбкой в тон.
«Главное не забыть в этот образ добавить аксессуаров: это могут быть винтажные туфли с острым носом, либо какой-нибудь ретро-клач», — посоветовала Скороходова.
- Костюм: этот год проходит под гимном сильной женщины, поэтому можно быть строгой.
«Я рекомендую присмотреться костюмам приталенного либо полуприталенного силуэтов без декоративных элементов с прямыми или расклешенными брюками. Это не будет сковывать движения в случае жарких танцев и, конечно же, будет смотреться достаточно роскошно. Для достижения пущей эффектности стоит выбирать жакет с объемными плечами и четкой линией плеч, с четким силуэтом», — объяснила специалист.
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Анастасия Бондарева