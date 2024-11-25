Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для мальчиков

Фото: iStock/Artfoliophoto
Приближающиеся новогодние утренники начинают беспокоить родителей, ведь очень важно правильно выбрать для ребенка наряд — яркий и удобный.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что наряд для мальчиков стоит выбирать с особенной тщательностью.
Анна Скороходова перечислила трендовые образы для мальчиков в новогодние праздники.
Рубашка с бабочкой и свободными брюками: подойдет для встречи торжественных моментов. Рубашка может быть как классических расцветок (белый, серый, бежевый, синий), так и с узорами и всевозможными причудливыми принтами.
Льняной костюм бежевого или серого оттенка с белой футболкой: стильный, удобный и интересный вариант. Вместо пиджака можно смело использовать жилетку.
Футболка или джемпер спокойного цвета; джинсовка оттенка хаки, беж или в синем цвете с брюками в расслабленном стиле: такой наряд позволит ребенку веселиться, чувствуя себя раскованно и комфортно.
Полосатая футболка со светлыми шортами или свитшот с новогодним рисунком и джоггерами: особенно подойдет, если впереди намечаются игры, много движения, много взаимодействия с другими детьми.
Читайте также:
Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для девочек
Стилист назвала модные образы на Новый год 2025 для мужчин
Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку
«Мальчики, как правило, очень активны, поэтому наряд не должен сковывать движения и приносить дискомфорт», — отметила она.
Анна Скороходова перечислила трендовые образы для мальчиков в новогодние праздники.
Рубашка с бабочкой и свободными брюками: подойдет для встречи торжественных моментов. Рубашка может быть как классических расцветок (белый, серый, бежевый, синий), так и с узорами и всевозможными причудливыми принтами.
Льняной костюм бежевого или серого оттенка с белой футболкой: стильный, удобный и интересный вариант. Вместо пиджака можно смело использовать жилетку.
Футболка или джемпер спокойного цвета; джинсовка оттенка хаки, беж или в синем цвете с брюками в расслабленном стиле: такой наряд позволит ребенку веселиться, чувствуя себя раскованно и комфортно.
Полосатая футболка со светлыми шортами или свитшот с новогодним рисунком и джоггерами: особенно подойдет, если впереди намечаются игры, много движения, много взаимодействия с другими детьми.
Читайте также:
Детские костюмы, наряды на Новый год 2025: Стилист рассказала про тренды для девочек
Стилист назвала модные образы на Новый год 2025 для мужчин
Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку
Анастасия Бондарева