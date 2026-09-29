Детские пособия в России увеличат с января 2027 года

29 сентября 2026, 15:32

Фото: iStock/Jelena Danilovic

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил о предстоящем росте выплат для семей с детьми. С 1 января 2027 года размер единого пособия и ряда связанных с ним мер поддержки вырастет на 6,8%.