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Детские пособия в России увеличат с января 2027 года

Фото: iStock/Jelena Danilovic

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил о предстоящем росте выплат для семей с детьми. С 1 января 2027 года размер единого пособия и ряда связанных с ним мер поддержки вырастет на 6,8%.



В беседе с «Известиями» парламентарий пояснил, что причиной станет повышение прожиточного минимума. В проекте бюджета Социального фонда федеральный показатель предусмотрен на уровне 20 227 рублей.

Пересмотр затронет родителей детей младше 17 лет, беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, а также семьи, получающие ежемесячные средства из маткапитала на ребенка до трех лет.

Сумму единого пособия определяют по региональному прожиточному минимуму на ребенка. Семья может получать 50%, 75% либо 100% этой величины. Беременным выплату рассчитывают по прожиточному минимуму для трудоспособных жителей региона.

Социальный фонд сначала назначает половину регионального минимума. Если средний доход на члена семьи после этого остается ниже установленной в субъекте нормы, сумму повышают до 75% или полного размера.

Получателям, у которых срок назначения еще не закончился, фонд пересчитает выплаты без заявления. Пособие назначают на 12 месяцев, а после завершения этого периода семье потребуется вновь подтвердить право на поддержку.

При новом обращении специалисты оценят доходы семьи, ее имущество и занятость родителей. Заявление принимают через портал госуслуг, клиентские службы Социального фонда и МФЦ.

Дарья Осипова

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