Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Подмосковья на этой неделе
Во второй половине рабочей недели в Московской области ожидается перелом погоды, а в выходные возможны заморозки. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, которые приводит телеканал RT, до четверга, 1 октября, сохранится относительное тепло. В ближайшие два дня дневная температура воздуха составит плюс 14-17 градусов, а в конце недели и в выходные опустится до плюс 8-13 градусов. Почти все эти дни ожидается солнечная погода и без осадков, а определенное натекание облаков возможно только в воскресенье, 4 октября.
В темное время суток температура воздуха будет достаточно холодной: в ночь на среду и четверг ожидается +3…+8°C, в ночь на пятницу и субботу — +1…+6°C, а в ночь на воскресенье — от нуля до плюс пяти градусов, местами также возможны заморозки. К пятнице и субботе атмосферное давление вырастет до 764 мм ртутного столба, после чего в воскресенье опустится до 758 мм.
В беседе с Общественной Службой Новостей синоптик также рассказал, что последние дни сентября в столице и области будут сопровождаться туманом. Во вторник, 29 сентября, синоптик обещает переменную облачность и отсутствие осадков, а в отдельных районах региона не исключен туман. Также ожидается северный ветер с порывами до семи метров в секунду.
Туманная погода сохранится и в ночь на среду. Температурный фон останется на уровне предыдущего дня, однако ветер ускорится до восьми метров в секунду, а в пятницу его порывы достигнут 2–7 м/c.
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