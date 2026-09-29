Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Подмосковья на этой неделе

29 сентября 2026, 13:55

Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Подмосковье в выходные

Фото: iStock/Mariia Romanyk

Во второй половине рабочей недели в Московской области ожидается перелом погоды, а в выходные возможны заморозки. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.