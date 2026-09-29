Россиянам назвали осенние работы на даче, за которые грозит штраф

29 сентября 2026, 14:37

Эксперт Бондарь: за сжигание травы на даче грозит штраф до 15 тысяч

Фото: iStock/OLJensa

Осенью дачники часто убираются перед зимой и совершают ошибки, за которые может грозить предостережение или штраф. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.