Россиянам назвали осенние работы на даче, за которые грозит штраф
Осенью дачники часто убираются перед зимой и совершают ошибки, за которые может грозить предостережение или штраф. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, которые приводит телеканал RT, осторожнее стоит быть с выжиганием сухой травы, ботвы и спиленных веток. Открытый огонь разрешается разводить на дистанции не менее 15 метров от любых строений, а если при использовании металлической бочки с крышкой — не менее 7,5 метра. За нарушение грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП.
Также нельзя сжигать пластик, полиэтиленовую пленку и обрезки рубероида после ремонта: за это наказывают по статье 8.2 КоАП штрафом от двух до трех тысяч рублей. Заросшие бурьяном сотки тоже создают угрозу возгорания и подпадают под статью 20.4 КоАП, а если участок зарос борщевиком Сосновского, нарушителю может грозить штраф от двух до пяти тысяч рублей.
Ответственность предусмотрена и за слив неочищенных стоков из выгребной ямы или септика в канаву либо овраг. Это нарушает закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии и СанПиН. За загрязнение почвы наказывают по статье 8.2 КоАП, а если стоки попали в ручей или реку — по статье 8.42 со штрафом до 4,5 тысячи рублей.
Эксперт также не советует мыть машину на общей улице поселка или у местного пруда: смытые нефтепродукты и шампунь попадают в воду, которую дачники могут брать для своих нужд. Спиливать сухие березы за забором участка тоже небезопасно — за самовольную вырубку деревьев по статье 8.28 КоАП положен штраф от трех до четырех тысяч рублей с возмещением ущерба, заключил Бондарь.
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