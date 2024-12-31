Детский омбудсмен Львова-Белова назвала главное достижение в 2024 годк

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Своим главным достижением можно считать ситуации, когда дети возвращаются домой из государственных учреждений. Об этом заявила уполномоченная по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
Об этом она написала в своём телеграм-канале, подводя тоги уходящего 2024 года. Детский омбудсмен подчеркнула, что какой бы заботой и поддержкой ни окружало ребёнка государство, это не заменит ему тепла родного дома и любви родных людей.
Среди основных достижений года она назвала также проведение двух окружных форумов Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Кроме того, её аппарат осуществлял патронаж детских социальных театров и помощь семьям в новых и приграничных регионах
Также она отметила важность закрепления на федеральном уровне статуса многодетной семьи, введение запрета на увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет и увеличение социальных выплат.
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Среди основных достижений года она назвала также проведение двух окружных форумов Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства (ВИСП). Кроме того, её аппарат осуществлял патронаж детских социальных театров и помощь семьям в новых и приграничных регионах
«Конечно, создавали для детей сказку. Они ведь дети!», — подчеркнула Львова-Белова.
Также она отметила важность закрепления на федеральном уровне статуса многодетной семьи, введение запрета на увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет и увеличение социальных выплат.
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Александр Бойцов