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Украина передала России четырех детей для воссоединения с родными — трех девочек 3, 5 и 14 лет, а также семилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что воссоединение стало возможным благодаря уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Государства Катар.
«Со своими близкими воссоединились четверо ребят: две сестры пяти и трех лет, девочка 14 лет, а также семилетний мальчик. Вчера они встретились с родственниками в Минске, сегодня уже в Москве. <...> Ведем эту работу по поручению президента Владимира Путина», — отметила омбудсмен.Львова-Белова также добавила, что всего за период СВО удалось воссоединить 13 детей с восемью семьями в России.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что организация «Белый ангел», похищала детей из семей и перевозила их на территорию Украины. Он пояснил, что детей отбирают у родителей и отправляют в украинские интернаты.
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