В Подмосковье с начала года дети-сироты приобрели более 600 квартир по сертификатам

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В Московской области реализуется программа по обеспечению детей-сирот собственным жильём по достижении ими совершеннолетия, особую роль в успешности этой программы играют жилищные сертификаты. Об этом рассказал в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и городских округов министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
«У нас эта работа (по обеспечению жильём детей-сирот — прим ред.) поставлена на достойном уровне. Отмечу, что по федеральному закону норма выдачи сертификатов — с 23 лет. Мы первыми понижаем этот порог до 18 лет», — сказал Андрей Воробьёв.В свою очередь, министр социального развития области Андрей Кирюхин отметил, что в Московской области за десять лет жильём обеспечили 8,5 тыс. детей-сирот, а также подчеркнул, что в регионе очереди на эти квартиры нет, при том что по стране очередь составляет 188 тысяч человек. Большие преимущества даёт система жилищных сертификатов.
«Какие преимущества жилищного сертификата? Прежде всего, ребёнок сам выбирает квартиру. Второе — проще оформление договора купли-продажи, что позволяет сократить срок приобретения жилья в три раза. И в-третьих, ребёнок может приобрести квартиру не только по месту жительства, но в любом округе Подмосковья», — сказал Кирюхин.Он также добавил, что при покупке по сертификату можно добавить собственные средства и выбрать более просторное жильё.
Андрей Кирюхин сообщил, что с начала текущего года дети-сироты приобрели по жилищным сертификатам 615 квартир, из которых 35% были приобретены с добавлением собственным средств, а 7% квартир были куплены в другом муниципалитете.
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