Львова-Белова назвала главные задачи органов опеки

Мария Львова-Белова (Фото: пресс-служба детского омбудсмена РФ)
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова приняла участие в пленарном заседании Всероссийского совещания руководителей органов опеки и попечительства, которое состоялось в пятницу, 18 октября, в Доме правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба детского омбудсмена РФ.
Львова-Белова заявила, что главной целью органов опеки должны быть сохранение семьи, и назвала шесть основных задач, которые необходимо выполнять для достижения этой цели.
В частности, органы опеки должны отказываться от разлучения семьи в тех случаях, когда это возможно, своевременно оказывать помощь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если оставить ребёнка с родителями невозможно, то искать их родственников, чтобы не передавать детей в учреждения. Мотивировать на лечение от алкоголизма и наркомании, сопровождать родителей с ментальными нарушениями и поддерживать родителей в восстановлении в родительских правах.
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В частности, органы опеки должны отказываться от разлучения семьи в тех случаях, когда это возможно, своевременно оказывать помощь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если оставить ребёнка с родителями невозможно, то искать их родственников, чтобы не передавать детей в учреждения. Мотивировать на лечение от алкоголизма и наркомании, сопровождать родителей с ментальными нарушениями и поддерживать родителей в восстановлении в родительских правах.
«От органов опеки во многом зависит развитие дальнейшей ситуации в сфере социального сиротства», — подчеркнула Львова-Белова.Отмечается, что в рамках совещания также состоялось вручение наград финалистам конкурса среди сотрудников органов опеки «На стороне ребёнка».
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Лев Каштанов