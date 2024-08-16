Активисты «Единой России» помогают размещённым в Подмосковье курянам

Фото: пресс-служба подмосковного отделения ЕР
Партийные активисты «Единой России» собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области, а также помогают эвакуированным, которых заселили в пункты временного размещения в Московской области, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
«Все партийные институты и проекты живут сейчас Курской областью. К нам приехало более 900 человек. У каждого из них есть свои запросы и потребности, и мы стараемся оперативно реагировать», — отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение», омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Активисты ЕР объезжают пункты временного размещения, привозят те вещи, в которых обнаруживается нехватка, а также планируют сбор тёплой одежды и канцтоваров для детей.
«Мы поверяем, в каких условиях люди живут в пунктах временного размещения, собираем список нуждаемости. В зоне особого внимания – дети-сироты и дети с ОВЗ, а также многодетные семьи. Всем, что нужно прямо сейчас, людей обеспечивают. Задача на ближайшее время – подумать о будущем, о теплой одежде на случай похолодания, собрать ребят к школе, если им придется встретить в Подмосковье 1 сентября, привезти игрушки и настольные игры для ребят. Думаю, нам с «Женским движением Единой России» под силу с этим справиться», — заявила региональный координатора «Женского движения Единой России», детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Курянам помогают и депутаты Мособлдумы от «Единой России». Например, член фракции ЕР в региональном парламенте Лидия Антонова навестила детей из Курской области, размещённых в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Малаховке.
«Ребят комфортно разместили, им предоставлено горячее питание. Кроме этого, запланирован профилактический осмотр ребят специалистами областного медицинского центра НИКИ детства», — прокомментировала Лидия Антонова.А депутат Мособлдумы от «Единой России» Михаил Ждан посетил пункт временного размещения в детском лагере «Родник», куда устроили более 150 прибывших из Курской области.
«Обсуждались вопросы одежды, так как дети приехали неподготовленными к подмосковной погоде. Рассматривались также вопросы питания и дальнейшего образования. Ближайшие три школы Пушкинского округа готовы принять детей на обучение», — сказал Ждан.Представители «Единой России» продолжают собирать всё необходимое для курян, выясняют их потребности и поддерживают всеми доступными способами.
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Лев Каштанов